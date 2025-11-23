Sofőrök, figyelem: ezeket a hibákat szinte mindenki elköveti a téli közlekedéskor!

Az első hó leesése minden sofőr számára új kihívásokat hoz. A téli közlekedés során a havas, jeges utak fokozott figyelmet igényelnek, és érdemes felkészülni, hogy biztonságosan érjünk célba. A KRESZ szabályainak betartása ilyenkor különösen fontos, hiszen a megfelelő felkészülés nemcsak a saját biztonságunkat, hanem a többi közlekedőét is szolgálja.

A téli közlekedésre vonatkozó szabályok ismerete különösen fontos – Fotó: Unsplash

Mire kell figyelni téli közlekedéskor?

A KEMMA összegyűjtötte a legfontosabb szempontokat, amelyekről minden sofőrnek ajánlatos felfrissítenie a tudását, mielőtt útnak indulna:

hólánc használata,

ködlámpa és megfelelő világítás,

parkolás.

Hólánc használata

Nemcsak a téli gumi számít: bizonyos útvonalakon a KRESZ előírásai szerint a hólánc használata kötelező. Havas, meredek szakaszokon mindig a hajtott tengelyen használjuk a láncot – így biztosítható a megfelelő tapadás és vonóerő. Más tengelyen történő használata nemcsak kevésbé hatékony, de akár a járműre vagy az útfelületre is káros lehet.

Mikor használjunk ködlámpát?

Erős havazás és csökkent látótávolság esetén a ködlámpa bekapcsolása indokolt. Ha a látótávolság 100 méternél rövidebb, a ködlámpa segít, hogy jobban lássunk és minket is hamarabb észrevegyenek. Indokolatlan használata viszont zavarhatja a forgalmat, ezért mindig bánjunk körültekintően vele.

Parkoló autó télen

Havas, sötét útviszonyok között az álló járművek is balesetveszélyesek lehetnek. Ilyenkor a parkolólámpa vagy a tompított fényszóró bekapcsolása segít, hogy a járművet időben észrevegyék, és csökkenti a balesetek kockázatát.

Ezeket a KRESZ-szabályokat mindenképpen ismernie kell

A haladási irányra (egyirányú utca), sebességre és elsőbbségre vonatkozó szabályok minden járműre vonatkoznak. Az e-rollerek vezetőinek nagy része nem ismeri a KRESZ-t.

Mit lehet tudni az új KRESZ-ről?

Egyelőre az előkészítő munka zajlik, de az már biztos, hogy 2026. szeptember 1-én lép majd hatályba az új jogszabály. Az Origo korábbi cikkében részletesen olvashatna az eddigi ajánlásokról, amelyek megjelenhetnek az új KRESZ-ben.