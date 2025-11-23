Sofőrök, figyelem: ezeket a hibákat szinte mindenki elköveti a téli közlekedéskor!

Az első hó leesése minden sofőr számára új kihívásokat hoz. A téli közlekedés során a havas, jeges utak fokozott figyelmet igényelnek, és érdemes felkészülni, hogy biztonságosan érjünk célba. A KRESZ szabályainak betartása ilyenkor különösen fontos, hiszen a megfelelő felkészülés nemcsak a saját biztonságunkat, hanem a többi közlekedőét is szolgálja.
Mire kell figyelni téli közlekedéskor?
A KEMMA összegyűjtötte a legfontosabb szempontokat, amelyekről minden sofőrnek ajánlatos felfrissítenie a tudását, mielőtt útnak indulna:
- hólánc használata,
- ködlámpa és megfelelő világítás,
- parkolás.
Hólánc használata
Nemcsak a téli gumi számít: bizonyos útvonalakon a KRESZ előírásai szerint a hólánc használata kötelező. Havas, meredek szakaszokon mindig a hajtott tengelyen használjuk a láncot – így biztosítható a megfelelő tapadás és vonóerő. Más tengelyen történő használata nemcsak kevésbé hatékony, de akár a járműre vagy az útfelületre is káros lehet.
Mikor használjunk ködlámpát?
Erős havazás és csökkent látótávolság esetén a ködlámpa bekapcsolása indokolt. Ha a látótávolság 100 méternél rövidebb, a ködlámpa segít, hogy jobban lássunk és minket is hamarabb észrevegyenek. Indokolatlan használata viszont zavarhatja a forgalmat, ezért mindig bánjunk körültekintően vele.
Parkoló autó télen
Havas, sötét útviszonyok között az álló járművek is balesetveszélyesek lehetnek. Ilyenkor a parkolólámpa vagy a tompított fényszóró bekapcsolása segít, hogy a járművet időben észrevegyék, és csökkenti a balesetek kockázatát.
Ezeket a KRESZ-szabályokat mindenképpen ismernie kell
A haladási irányra (egyirányú utca), sebességre és elsőbbségre vonatkozó szabályok minden járműre vonatkoznak. Az e-rollerek vezetőinek nagy része nem ismeri a KRESZ-t.
Mit lehet tudni az új KRESZ-ről?
Egyelőre az előkészítő munka zajlik, de az már biztos, hogy 2026. szeptember 1-én lép majd hatályba az új jogszabály. Az Origo korábbi cikkében részletesen olvashatna az eddigi ajánlásokról, amelyek megjelenhetnek az új KRESZ-ben.