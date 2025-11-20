Titkos QR-kód? Az Orbán-firka igazi jelentősége

A Politikai Hobbistában ezen a héten is a legfontosabb belpolitikai események elemzése lesz látható, mellette exkluzív, sehol másutt nem látható videók a világból.
Kiemelt téma:
Óriásit megy a „jegyzet", amit Orbán Viktor miniszterelnök rajzolt egy papírlapra, miközben Rónai Egonnal beszélgetett az ATV-ben. De miért tudott gyakorlatilag egyetlen nap alatt ennyire ikonikussá válni, és milyen politikai jelentősége van?
További témák:
- Orbán Viktor és Magyar Péter Győrben
- A Tisza milliárdos-adója, ami valójában a nem milliárdosokat is érintené
- Három apuka fogadott örökbe egy 3 éves kislányt Kanadában
- Nem tudsz csak úgy beülni enni egy McDonald’sba
- Kegyetlen kínzások keresztényekkel szemben
- Drag queenek: óvodák után a rögbipályán is