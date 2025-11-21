Több pletyka is terjeng a hévízi tófürdőről, titkos adatokat osztanak meg

Hírlevél

Hévíz városa és a Szent András Reumakórház új együttműködési megállapodást kötött annak érdekében, hogy hiteles adatokkal válaszolhassanak a gyógytóval kapcsolatos pletykákra. A döntés értelmében a Tófürdő állapotára vonatkozó információk decembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek.
A megállapodás lehetővé teszi, hogy Hévíz önkormányzata rendszeresen közzétegye a Tófürdő vízhőmérsékletére, vízmennyiségére és fizikai állapotára vonatkozó adatokat. A város és a kórház vezetése szerint ezzel végre hitelesen cáfolhatók azok a folyamatosan terjedő álhírek, amelyek szerint hűl a tó vagy éppen „lopják” belőle a vizet – írja a ZAOL.hu.

tófürdő - People taking a bath in the thermal lake Heviz during the cloudy and cld weather are seen in Heviz, Hungary, on 5 August 2020 Heviz lake is the largest thermal lake in the world which is available for swimming (Photo by Michal Fludra/NurPhoto) (Photo by Michal Fludra / NurPhoto via AFP)
Hévíz lépett: a Tófürdő adatai véget vetnek minden mendemondának!
Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto

A Tófürdő adatai tisztázzák a félreértéseket

Dr. Holléné dr. Mándó Zsuzsanna, a gyógyfürdő főigazgatója szerint a nyilvános adatmegosztás megnyugtató lesz a látogatók számára. A szakember hangsúlyozta:

  • a tó vízhőmérséklete nem csökken,
  • vizet nem lopnak belőle,
  • a vízmennyiség az elmúlt években még nőtt is,
  • a hőérzet változását pedig a klímaváltozás és a megváltozott környezeti hőmérséklet magyarázza.

Mit jelent ez a látogatóknak?

A kórház vezetése szerint a gyógytó hatását egyszer átélők többsége visszatér, legyen szó egészségügyi problémáról vagy pihenésről. A tó vize a vegetatív idegrendszerre is jótékony hatással van, így már egy hosszú hétvége alatt is érezhető a regeneráló hatás.

Tourists and guests swim in the lake of Heviz, the world's largest biologically active naturally thermal lake in Heviz, Hungary, on February 11, 2023. Hungary's grand thermal baths are struggling to stay afloat, buffeted by rocketing energy bills. (Photo by FERENC ISZA / AFP)
A hévízi Tófürdő
Fotó: FERENC ISZA / AFP

Decembertől minden adat elérhető lesz

A hivatalos információkat első ízben december 10. után teszi közzé az önkormányzat. A városvezetés hangsúlyozza: 

a Tófürdő továbbra is kiváló állapotban van, a víz minősége, mennyisége és hőmérséklete stabil, és semmilyen illegális tevékenység nem történt a háttérben.

Így lett Magyarország a lenyűgöző gyógyvizek birodalma

A Kárpát-medence a forró vizek hazája: kevés ország rendelkezik annyi természetes gyógyforrással, mint Magyarország. Nem véletlen, hogy a magyar gyógyfürdők története több ezer évre nyúlik vissza – a római kortól egészen a modern wellnesskorig, ahol a hagyomány és a tudomány is találkozik.

 

