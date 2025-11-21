Több pletyka is terjeng a hévízi tófürdőről, titkos adatokat osztanak meg

A megállapodás lehetővé teszi, hogy Hévíz önkormányzata rendszeresen közzétegye a Tófürdő vízhőmérsékletére, vízmennyiségére és fizikai állapotára vonatkozó adatokat. A város és a kórház vezetése szerint ezzel végre hitelesen cáfolhatók azok a folyamatosan terjedő álhírek, amelyek szerint hűl a tó vagy éppen „lopják” belőle a vizet – írja a ZAOL.hu.

Hévíz lépett: a Tófürdő adatai véget vetnek minden mendemondának!

Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto

A Tófürdő adatai tisztázzák a félreértéseket

Dr. Holléné dr. Mándó Zsuzsanna, a gyógyfürdő főigazgatója szerint a nyilvános adatmegosztás megnyugtató lesz a látogatók számára. A szakember hangsúlyozta:

a tó vízhőmérséklete nem csökken,

vizet nem lopnak belőle,

a vízmennyiség az elmúlt években még nőtt is,

a hőérzet változását pedig a klímaváltozás és a megváltozott környezeti hőmérséklet magyarázza.

Mit jelent ez a látogatóknak?

A kórház vezetése szerint a gyógytó hatását egyszer átélők többsége visszatér, legyen szó egészségügyi problémáról vagy pihenésről. A tó vize a vegetatív idegrendszerre is jótékony hatással van, így már egy hosszú hétvége alatt is érezhető a regeneráló hatás.

A hévízi Tófürdő

Fotó: FERENC ISZA / AFP

Decembertől minden adat elérhető lesz

A hivatalos információkat első ízben december 10. után teszi közzé az önkormányzat. A városvezetés hangsúlyozza:

a Tófürdő továbbra is kiváló állapotban van, a víz minősége, mennyisége és hőmérséklete stabil, és semmilyen illegális tevékenység nem történt a háttérben.

