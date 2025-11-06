A Hír TV-n futó Politikai Hobbista című műsor mostani témai többek között:

Politikai Hobbista a Hír TV-n

- Az adatszivárgási botrány ismét megmutatja Magyar Péter viszonyulását a felelősséghez.

- A sorkatonasághoz való viszonya pedig már egészen szürreális magaslatokba repíti.

- Sokkoló adatok a migránsok által elkövetett nemi erőszakról…

- ...és az európai társadalmak erőtlen válasza

- Sokkoló képek a keresztényekkel szembeni erőszakról…

- …és még több sokkoló kép a keresztényekkel szembeni erőszakról