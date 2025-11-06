A Politikai Hobbista ezen a héten is a legfontosabb bel- és külpolitikai eseményeket elemzi, valamint a világ különböző pontjairól érkezett, a hazai médiában másutt nem látható képsorokat mutat be.
A Hír TV-n futó Politikai Hobbista című műsor mostani témai többek között:
- Az adatszivárgási botrány ismét megmutatja Magyar Péter viszonyulását a felelősséghez.
- A sorkatonasághoz való viszonya pedig már egészen szürreális magaslatokba repíti.
- Sokkoló adatok a migránsok által elkövetett nemi erőszakról…
- ...és az európai társadalmak erőtlen válasza
- Sokkoló képek a keresztényekkel szembeni erőszakról…
- …és még több sokkoló kép a keresztényekkel szembeni erőszakról
