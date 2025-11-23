Tóth Gabi új dalától megremegett a Megasztár színpada – videón a produkció

A Megasztár élő show-jában nemcsak a versenyzők, hanem a zsűri is meglepetést okozott. Tóth Gabi új dala, a „Hamvaim”, szimbolikus üzenetet hordoz: a nehéz időszakok után ismét erőre kapott. Az énekesnő, akit az ország a Megasztárban ismert meg, most ismét bizonyította tehetségét és kitartását. A fellépés igazi érzelmi utazás volt, amelyben a közönség is osztozott – számolt be a Blikk.

Tóth Gabi a Megasztár 2025 sajtótájékoztatón. Fotó: BORS

Fotó: Bánkúti Sándor

Mi történt a Megasztár színpadán Tóth Gabival?

A Megasztár szombati elődöntőjében Tóth Gabi új dalpremierrel lepte meg a nézőket. Pontosan húsz év telt el azóta, hogy az énekesnő először állt a tehetségkutató reflektorfényében. Ezúttal azonban nem versenyzőként, hanem zsűritagként és előadóként ragyogott. Az este megható pillanata volt, amikor Tóth Gabi a „Hamvaim” című dalt előadta – ezzel jelezve, hogy újra megtalálta önmagát és zenei hangját.

Miért volt különleges Tóth Gabi új dala és fellépése?

Az elmúlt évek Tóth Gabi számára nem voltak könnyűek. Az énekesnő hosszú alkotói válságon ment keresztül, és két évig nem jelentkezett új dallal. A most bemutatott „Hamvaim” nem csupán zenei újdonság, hanem személyes vallomás is. A dal szövege és előadása azt tükrözi, hogy Gabi feldolgozta a múlt sebeit, és új fejezetet nyit életében. „Nem fogom feladni soha” – mondta, utalva arra az elszántságra, ami mindig is jellemezte.

Hogyan hatott a közönségre Tóth Gabi visszatérése?

A Megasztár színpadán Tóth Gabi új dala hatalmas ovációt váltott ki. A nézők és a zsűri tagjai egyaránt meghatódva figyelték az énekesnő visszatérését. A „Hamvaim” című szám a közönség számára is üzenetet hordozott: az újrakezdés erejét és a hitet, hogy mindig van tovább. Tóth Gabi a Megasztár színpadán énekelt, és ezzel nemcsak karrierjében, hanem önmagában is új korszakot indított el.

#tothgabi #megasztár #újjászületés ♬ eredeti hang - Gabriella Tóth @tothgabiofficial Hamvaim – premier a Megasztárban 🔥 Köszönöm, hogy tegnap este velem voltatok! A tegnap esti premier számomra valódi mérföldkő volt. A HAMVAIM az elmúlt évek küzdelmeit, feldolgozásait és a saját újjászületésem történetét hordozza. Hatalmas köszönettel tartozom mindazoknak, akik mellettem álltak most is, és az elmúlt nehéz időszakban is. A szeretetetek adja a szárnyam erejét. 💛 Szeretnék külön köszönetet mondani: 🎼 Szabó Zé-nek – akivel immár 20 éve dolgozom együtt. Ő az az ember, aki egyetlen pillantásomból megérzi, hogy hol tartok, mit érzek, mi fáj és mi emel. Ezt a dalt is ő írta, és mint mindig, most is úgy nyúlt a lelkemhez, mintha együtt dobognánk. Köszönöm Zé, hogy két évtizede mellettem vagy az utamon. ❤️ @szabo.ze ✍️ Blansch-nak – ennek a fiatal, elképesztően tehetséges szövegírónak, aki ismeretlenül is tökéletesen rámérzett. A „HANWAIM” minden sora olyan, mintha belőlem szakadt volna ki. Köszönöm, hogy ilyen mélyen kapcsolódtál rám. 🔥 @blanschmusic 🫶 Bodor Anikó-nak – aki a fontoa fellépéseim előtt ott áll mellettem. Ő az a biztos pont, az a csendes erő, aki a színpad előtt még megfogja a kezem, hogy tudjam: biztonságban vagyok. Köszönöm, hogy “megtartottál”, Anikó. 🫶 🎬 A Megasztár stábjának – és külön Országh Richinek és Farkas Ákosnak – hogy minden adás mögött ott álltok, szívvel, profizmussal, emberrel. Hálás vagyok nektek! @faakos @orszaghricsi És bár tegnap este a szárnyaim felszálltak, 💔 mégis megszakadt a szívem, amikor Szabó Kamilla, az utolsó versenyzőm, kiesett. Nagyon fáj, hogy nem jutott tovább a döntőbe — de tudom, hogy óriási jövő vár rá. Büszke vagyok rá, és mindig ott leszek mögötte, ha szüksége lesz rám. 🌟 @szabo_kamilla_lilla Ez a dal az újjászületésről szól. Arról, hogy akár darabokra hullik az ember, újra össze tudja rakni magát… és újra tud szállni. Most már hagyom, hogy vigyen a tűz. És visz is — magasan. 🔥🕊 Hamarosan elérhető lesz a dal a zenei lejátszókon és December 15-én jövök a klippel is🫶 #HAMVAIM

Nagyon kiborult Tóth Gabi, olyan dörgedelmeset mondott – meg is lepődtünk

Tóth Gabi ismét reflektorfénybe került – ezúttal nemcsak a Megasztár 8. évadában betöltött mesterszerepe miatt, hanem új külseje okán is. Az énekesnő elárulta a nagy titkot. Ám ez még mindig semmi. Hiszen korábban kitört a testvérháború közte és testvére között.