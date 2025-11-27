Hírlevél

Űrben járt magyar lobogók kerülnek kiállításra Budapesten

A Magyar Nemzeti Múzeum különleges sajtóeseményre készül, amelyen bemutatják az Az űrben járt magyar lobogókat. A rendezvény az űr meghódításában betöltött magyar szerepre és az ehhez kapcsolódó nemzeti jelképek történetére irányítja a figyelmet.
A programot Dr. Zsigmond Gábor főigazgató nyitja meg, majd tudományos előadást tart Dr. Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Az esemény során bemutatják, miként járultak hozzá magyar kutatók és űrrelikviák a világűr feltárásához.

Űrben járt magyar lobogók kerülnek bemutatásra.
Fotó: Magyar Nemzeti Múzeum

Az űrben járt magyar relikviák bemutatása

A rendezvényen Schuminszky Nándor is előad, aki a magyar űrkutatás egyik legismertebb szakértője. A „Küld a neved a Nemzetközi Űrállomásra!” projekt különlegességei szintén bemutatásra kerülnek. Az ünnepség december 2-án, kedden 15 órakor kezdődik a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében. A szervezők szerint az esemény nemcsak tudományos, hanem szimbolikus értékkel is bír, hiszen a zászlók a magyar jelenlétet jelképezik a világűrben. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, de minden érdeklődőt szeretettel várnak.

 

 

