Így néz ki belülről egy elhagyatott kastély — az urbex fotós képei bejárták az internetet

A kaposvári ingatlanirodát vezető Boldizsár Balázs nemcsak ingatlanokat ad el, hanem meg is örökíti azokat. Legutóbb egy elhagyatott somogyi kastély fogta meg a fantáziáját, amely egykor a helyi TSZ irodájaként működött. A helyszínen készült urbex fotói az idő múlásának szinte kézzel fogható lenyomatai – írja a SON.

A somogyi kastély, ahol még a múlt nyomai is érintetlenek maradtak — urbex fotós lencséjén keresztül Fotó:Illusztráció/ QUENTIN TOP / Hans Lucas

A kastélyban még ott maradtak a dolgozók hétköznapjainak nyomai: egy régi cigarettásdoboz, egy üveg sör, a szebb napokat látott konyha és a kiselejtezett melegítőzsámoly mind arról árulkodnak, hogy itt még 1998-ban is zajlott az élet.

„A munkám során sok különleges helyre jutok el, de ez a helyszín különösen megfogott” — mesélte Boldizsár Balázs. „Van bennem egyfajta kíváncsiság, ami miatt mindig megpróbálom vizuálisan újraéleszteni ezeket a helyeket. Megfog a varázsuk, a történetük, és az, amit a falak elmondanak.”

Urbex — amikor a múlt találkozik a jelen csendjével

Az urbex fotózás nemcsak kaland, hanem dokumentálás is: a fotósok az idő által elfeledett helyeket örökítik meg. A somogyi kastély különlegessége, hogy a vandalizmus ellenére még mindig méltósággal áll, a falakon látható graffitik és a felgyújtott parketta ellenére is őrzi a múlt eleganciáját.

Boldizsár korábban több hasonló helyen is járt: régi bankszékházak, szállodák és irodák rejtett részleteit fedezte fel. „Találtam például egy vendégkönyvet 1973-ból, abból az évből, amikor én is születtem. Ilyenkor az ember elmereng azon, hány élet, hány történet szövődött ezekben az épületekben.”

A somogyi urbex fotós munkái mára önálló művészi értéket képviselnek, és egy letűnt kor utolsó emlékeit őrzik — talán nem is annyira elhagyatottak ezek a helyek, mint hinnénk, amíg valaki újra nem felfedezi őket.

A fotós képei a SON oldalán várják az érdeklődőket.

Balatoni villa az enyészetben

Egy urbex fotós lenyűgöző képeket tett közzé az elhagyatott balatoni Postás Üdülőről, amely ma már romhalmaz, de még mindig különleges hangulatot áraszt. A beüvegezett terasz és a tetőtéri szobák rusztikus bája mesél a múltról.