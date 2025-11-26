Egyre több vaddisznó bukkanhat fel a városokban - de kié a felelősség?

A települések belterületei nem minősülnek vadászterületnek, ezért a Pilisi Parkerdő ezeken a területeken nem végezhet sem vadgazdálkodási, sem vadászati tevékenységet. A belterületen megjelenő, kárt okozó vadállatok – így a vaddisznók – eltávolítása, elejtése – közegészségügyi, illetve közbiztonsági okból, valamint a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében – az elejtés helye szerint illetékes rendőrkapitányság külön engedélyével lehetséges.
A városban a vaddisznók elejtéséről az önkormányzatoknak kell gondoskodniuk
E tekintetben az önkormányzatnak van arra lehetősége, hogy olyan szakembereket keressen meg, akik megfelelő gyakorlattal rendelkeznek és számukra a szükséges engedélyt a rendőrségtől megkérik. Az engedély tartalmazza az elejtés tervezett helyét, idejét, a biztonsági intézkedéseket és a lakosság tájékoztatásának módját.
A folyamat során figyelembe kell venni az érvényes járványügyi előírásokat is: jelenleg az afrikai sertéspestis terjedésének megállítása kiemelt cél.
A vaddisznó nem „betéved” – hanem élőhelyet talál a városban
Sokan hiszik, hogy a vaddisznók „az erdőből járnak be a városba”, azonban a kutatások mást mutatnak. A Pilisi Parkerdő a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézetével közösen végzett vizsgálatai szerint a budapesti vaddisznók jellemzően életvitelszerűen tartózkodnak a városi környezetben, nem pedig „átmenetileg betévednek”.
A városi környezet – különösen az elhanyagolt telkek, bozótosok, zöldhulladékkal telt közterületek – ideális búvóhelyet és táplálékforrást biztosítanak számukra. A hullott gyümölcs, kerti hulladék, öntözött pázsit, veteményes mind hozzájárul ahhoz, hogy a vaddisznó a városban találja meg, amit keres.
Mit tesz a Pilisi Parkerdő a lakott területekhez közel?
Bár belterületen vadgazdálkodási tevékenységet nem végezhet, a Pilisi Parkerdő a környező erdőterületeken – aktívan végzi a vaddisznóállomány szabályozását, és többféle intézkedést is alkalmaz a lakott területek védelmében:
- rendszeres vadállományszabályozást folytat a környező erdőterületeken,
- ismeretterjesztő munkát végez a lakosság és az önkormányzatok felé,
- szakszerű, a vadállomány számára is kedvező erdőkezeléssel változatos, búvóhelyekben és táplálékban gazdagabb élőhelyet biztosít az erdei vadfajoknak (például, ahol lehet, erdei gyümölcs fafajok ültetésével),
- az erdőben, a megfelelő adottságú helyeken vizes élőhelyeket tart fenn.
Mi a lakosság és az önkormányzat szerepe?
A belterületi vaddisznó-létszám csak közös, rendszerszintű fellépéssel csökkenthető.
A lakosság szerepe:
- elvadult, bozótos telkek rendbetétele,
- a lehullott gyümölcsök, a zöldhulladék szabályos kezelése, kerti hulladék ne legyen elérhető a vad számára,
- vadállatok etetésének mellőzése,
- a magánterületek kerítéseinek vadbiztos megerősítése (pl. erős csomózású dróthálóval).
Az önkormányzat szerepe:
- a belterületi vadállományt csökkentő szakemberek megkeresése és megbízása,
- a lakosság tájékoztatása,
- szabályrendszer alkotásával magánterületek rendbetételének kikényszerítése,
- támogatási rendszerrel a magán területeken való munkák ösztönzése.
Ezekre figyeljen, ha vaddisznóval találkozik!
A vaddisznó őshonos, alkalmazkodó nagyvadfaj, mely jelen van az természetes életközösségekben (pl.: erdő) és mára már a városi ökoszisztémákban is megvetette a lábát. Félni nem kell tőle, de megfelelő óvatossággal kell viselkedni a találkozások alkalmával. Fontos, hogy ne közelítse meg az állatot, adjon neki menekülési lehetőséget! Szintén kiemelendő, hogy a kutyáját közterületen érdemes pórázon vezetni! Erdőben és természeti területen ez jogszabályi kötelezettség!
