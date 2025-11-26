Egyre több vaddisznó bukkanhat fel a városokban - de kié a felelősség?

A települések belterületei nem minősülnek vadászterületnek, ezért a Pilisi Parkerdő ezeken a területeken nem végezhet sem vadgazdálkodási, sem vadászati tevékenységet. A belterületen megjelenő, kárt okozó vadállatok – így a vaddisznók – eltávolítása, elejtése – közegészségügyi, illetve közbiztonsági okból, valamint a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében – az elejtés helye szerint illetékes rendőrkapitányság külön engedélyével lehetséges.

A vaddisznók egyre inkább komfortosan érzik magukat a városi környezetben is, nem árt vigyázni velük

Fotó: Unsplash

A városban a vaddisznók elejtéséről az önkormányzatoknak kell gondoskodniuk

E tekintetben az önkormányzatnak van arra lehetősége, hogy olyan szakembereket keressen meg, akik megfelelő gyakorlattal rendelkeznek és számukra a szükséges engedélyt a rendőrségtől megkérik. Az engedély tartalmazza az elejtés tervezett helyét, idejét, a biztonsági intézkedéseket és a lakosság tájékoztatásának módját.

A folyamat során figyelembe kell venni az érvényes járványügyi előírásokat is: jelenleg az afrikai sertéspestis terjedésének megállítása kiemelt cél.

A vaddisznó nem „betéved” – hanem élőhelyet talál a városban

Sokan hiszik, hogy a vaddisznók „az erdőből járnak be a városba”, azonban a kutatások mást mutatnak. A Pilisi Parkerdő a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézetével közösen végzett vizsgálatai szerint a budapesti vaddisznók jellemzően életvitelszerűen tartózkodnak a városi környezetben, nem pedig „átmenetileg betévednek”.

A városi környezet – különösen az elhanyagolt telkek, bozótosok, zöldhulladékkal telt közterületek – ideális búvóhelyet és táplálékforrást biztosítanak számukra. A hullott gyümölcs, kerti hulladék, öntözött pázsit, veteményes mind hozzájárul ahhoz, hogy a vaddisznó a városban találja meg, amit keres.

Mit tesz a Pilisi Parkerdő a lakott területekhez közel?

Bár belterületen vadgazdálkodási tevékenységet nem végezhet, a Pilisi Parkerdő a környező erdőterületeken – aktívan végzi a vaddisznóállomány szabályozását, és többféle intézkedést is alkalmaz a lakott területek védelmében:

rendszeres vadállományszabályozást folytat a környező erdőterületeken,

ismeretterjesztő munkát végez a lakosság és az önkormányzatok felé,

szakszerű, a vadállomány számára is kedvező erdőkezeléssel változatos, búvóhelyekben és táplálékban gazdagabb élőhelyet biztosít az erdei vadfajoknak (például, ahol lehet, erdei gyümölcs fafajok ültetésével),

az erdőben, a megfelelő adottságú helyeken vizes élőhelyeket tart fenn.

Mi a lakosság és az önkormányzat szerepe?

A belterületi vaddisznó-létszám csak közös, rendszerszintű fellépéssel csökkenthető.