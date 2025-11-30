Bár Tata ezúttal nem döntött rekordot, így is volt mire rácsodálkozni. A 25. Tatai Vadlúd Sokadalom látogatóinak szeme láttára például egyetlen rétisas felfordította a tó életét, amikor megjelenésével ötezer vadlúd menekült el az Öreg-tóról – számolt be róla Szabó Máté, a Duna–Ipoly Nemzeti Park szakembere a kemma.hu-nak.

Erős vadlúd-állomány van Magyarországon

Fotó: Unsplash

A vadlúd nyugodt telet igényel

A legtöbb madarat idén is a nagy lilikek és a nyári ludak adták, de Tatán több különleges faj is feltűnt, köztük a tundralúd, a vörösnyakú lúd, a kis lilik és a bütykös ásólúd.

Különösen fontos a tatai Öreg-tó nyugalmának védelme, hiszen a zaj és a stressz könnyen kockázatossá teheti a telelésüket, ezért is van hosszú évek óta szigorú tűzijáték-tilalom a városban.

Az országos összkép alapján kijelenthető, hogy ez nem rekordév, de rendkívül erős vadlúd-állomány telel most hazánkban, így a tél egyik legszebb természeti látványossága idén is bőven szolgált meglepetéssel.

