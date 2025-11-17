Hírlevél

Drámai fordulat a Lukoil-ügyben: nem találja ki, ki jelentkezett vevőként

Szavazzon: maradjon vagy távozzon Marco Rossi a magyar válogatottól?

Jeszenszky Zsolt

Miért lett az USA szuperhatalom? És miért nem lehet más?

A Valóság Ezer Darabja sorozatban Jeszenszky Zsolt ezúttal az amerikai világhatalom valódi alapjai mögé enged bepillantást. A videó olyan rejtett tényezőkre is rávilágít, amelyekről ritkán beszélünk – pedig alapjaiban formálják a modern világ működését.
Jeszenszky ZsoltvilághatalomAmerika

Az Egyesült Államok olyan világhatalmi pozícióra tett szert, mint korábban soha senki. És soha többé nem is lesz, nem tud lenni hasonló. De miért? És egyáltalán, hogyan jöhetett létre ekkora erő? Mit tud, mije van az Egyesült Államoknak, amiért a többieknek soha nem volt esélye igazán versenybe szállni?

A “Valóság Ezer Darabja” sorozatban ismét olyan geopolitikai - és ezúttal földrajzi - adottságok, összefüggések mögé nézünk, amelyekről ritkán szoktunk beszélni, de alaposan megmagyarázzák, mi, miért, hogyan történik körülöttünk.
Kattintson a videóra, hogy ön is jobban értse a világ rejtettebb összefüggéseit.

 

