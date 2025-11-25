Hírlevél

Jeszenszky Zsolt

Özönvíz vagy világháború jön? Isten miért engedi?

Mély interjú készült Németh Sándorral a szellemi és fizikai világról, az ember teremtéséről, Jézus szerepéről és a jövőt érintő spirituális kérdésekről.
Jeszenszky ZsoltvilágháborúValóság ezer darab

A Jeszenszky-kaland mai vendége Németh Sándor teológus, a Hit Gyülekezete vezető lelkipásztora. Nagyon komoly, mély beszélgetés a szellemi és a fizikai világról, arról, hogy Istennek mi volt a célja az ember megteremtésével, és mit jelent ténylegesen Jézus megérkezése és kereszthalála… de a világvége és az antikrisztus is előkerült.

A másfél óra mély, spirituális tartalomért kattintson a videóra!

 

