Mindig péntek: Európa válságra ítélve

Az Európai Unió egyre látványosabban marad le az Egyesült Államok és Kína mögött, amely tény mellett az olyan elkötelezett eurokraták sem tudnak többé szemet hunyni, mint Mario Draghi, az Európai Központi Bank egykori elnöke. A Draghi-jelentés megjelenése óta egyre több szakmai tanulmány foglalkozik az EU gazdasági teljesítőképességének csökkenésével, energiapolitikájának zsákutcájával, stratégiai ágazatokban való iparpolitikai leszakadásával, és összességében a szervezet növekvő versenyhátrányával a globális szuperhatalmakkal szemben. A brüsszeli hatalmi centrum egy olyan strukturális válságba vezette a szervezetet, amelyet megfelelő legitimáció híján képtelen megreformálni, ezért az egyetlen kiútnak immár egyre nyíltabban a tagállamok közös eladósodását, vagyis az adósságuniót tekinti.

A német és francia belpolitikai krízisek katalizálják az uniós válságspirált? Miért jár együtt a fegyverkezési láz a csökkenő európai életszínvonallal? Hogyan érinti mindez Magyarországot?

Ezeket a kérdésekre keresi a választ Petri Bernadett és Biró András a Mindig péntek podcast legújabb adásában.