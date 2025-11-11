Hírlevél

Rendkívüli

Fontos bejelentést tett Oroszország a budapesti békecsúcsról!

Fontos

Komoly szabályváltoztatás jön a nyugdíjas korhatárnál – mindenkit érint

Várkert Bazár

Koncertek, adventi séták és irodalmi estek is a Várkert Bazárban

5 perce
Olvasási idő: 4 perc
Nagyszabású koncertek, családi programok, adventi séták, irodalmi és táncos estek, továbbá iparművészeti vásár és szabadtéri kiállítás is várja a családokat november 29. és december 31. között Budán az advent során. A Várkert Bazár decemberben ünnepi programsorozattal várja a látogatókat.
Várkert Bazáradventi időszakadventprogramkoncert

A Várkert Bazár adventi programsorozata decemberben számos koncerttel, kiállítással és családi programmal csábítja a látogatókat. December 6-án a Kolompos együttes lép fel, és látható lesz a Kippkopp a hóban bábmusical.

Advent a Budavári Palotanegyedben, AdventaBudaváriPalotanegyedben, sajtótájékoztató, A várakozás élménye, avárakozásélménye, Várkert Bazár, Várkert Bazár, 2025.11.11.
A Várkert Bazár decemberben ünnepi programsorozattal várja a látogatókat
Fotó: Csudai Sándor

Adventi vasárnapokon ingyenes kézműves foglalkozásokon lehet koszorút és díszeket készíteni a rendezvényterem aulájában. 

A De la Motte–Beer-palotában december 12–14. és 19–21. között adventi vásárt rendeznek magyar iparművészek részvételével.

Rengeteg koncert a Várkert Bazárban

A programok között szerepel a Sisi karácsonya adventi séta és a Legyen ünnep a Földön! – Retro teleink világa szabadtéri kiállítás a 20. század téli hagyományaival. Koncertek a Várkert Bazárban: Szebényi Dániel (Újratervezés, nov. 29.), Sárik Péter Trió és Koszorus Krisztina (nov. 30.), Budapest Bár (dec. 7.), Honeybeast (dec. 13.), Soltész Rezső és zenekara (dec. 17.), Urbányi Zóra (dec. 20.), StEfrem Férfikar Szirtes Edina Mókus vendégszereplésével (dec. 21.), Ivan & The Parazol (dec. 27.), Modern Art Orchestra 20. évforduló gála (dec. 28.), Random Trip (dec. 30.), Be Massive elektronikus szilveszteri buli.

December 14-én a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Téli tánc című előadását, december 18-án pedig az Aposztróf – Fölötte álom irodalmi estet láthatja a közönség. 

Az adventi időszak alatt a Halászó gyerekek teraszán ünnepi ételek és italok, a vásáron workshopok és kézműves termékek várják a látogatókat.

Bizonyára sokan nem tudják, hogy a Várkert Bazár sokáig udvari tulajdonban állt, Ybl Miklósnak köszönhetően lett európai hírű épületegyüttes. A létesítmény túlélte a 20. század megpróbáltatásait. Sokáig kétséges volt a sorsa, ma azonban az eredeti, 19. századi állapotát tükrözi.

 

