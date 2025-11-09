Önt is gyomorgörcs gyötri vasárnap? Mutatjuk, hogyan múlhat el pár perc alatt!

A vasárnap esti feszültség jól ismert jelenség: a hétvége végétől való félelem, a kötelezettségek visszatérésének gondolata, a holnapi teendők súlya gyakran gyomorgörccsel, fejfájással vagy ingerlékenységgel jár együtt. Noha sokan a hétfői munkakezdést okolják, a háttér ennél összetettebb - írja a TEOL.hu.
Pszichológusok szerint ilyenkor erősödik fel az „időnyomás” érzése:
tudjuk, hogy a pihenés hamarosan véget ér, miközben a feladatok már „kopogtatnak”.
Miért alakul ki ez a szorongás?
A kutatások több fő okot is kiemelnek:
- Felborult munka–magánélet egyensúly: ha hét közben teljesen kimerülünk, a hétvégétől várjuk a megváltást
- Túlzsúfolt hétvége: pihenés helyett rohanni kell a teendőkkel és elvárásokkal
- Folyamatos nyomás a hétfő miatt: megbeszélések, határidők, feladatlisták
A The Sun felmérése szerint:
- 53% a hétfői munkaterhektől szorong,
- 34% a végtelen teendőktől,
- 28% a közelgő meetingektől.
Sokan próbálnak tévézéssel, telefonozással vagy zenével lazítani, de sokak szerint ezek nem adnak valódi megoldást.
Vasárnap esti szorongás: mit tehetünk ellene?
A szakértők két egyszerű, mégis hatékony módszert ajánlanak:
- Tudatos tervezés
Osszuk el előre a heti feladatokat, hogy ne vasárnap este zúduljon ránk minden.
- Kiegyensúlyozott alvásrend
Ne borítsuk fel a bioritmust a hétvégén sem — így hétfőn könnyebb a kezdés.
Ha a szorongás hosszú távon sem enyhül, érdemes pszichológusi segítséget kérni, mert akár mélyebb munkahelyi vagy életvezetési problémák is állhatnak a háttérben.
