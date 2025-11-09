Hírlevél

gyomorgörcs

Önt is gyomorgörcs gyötri vasárnap? Mutatjuk, hogyan múlhat el pár perc alatt!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A hét utolsó napjának sokan nem tudnak felhőtlenül örülni. Vasárnap este ugyanis milliókban tör elő az a bizonyos nyugtalan érzés, amelyet egyre többen csak „vasárnapi szorongásnak” neveznek.
A vasárnap esti feszültség jól ismert jelenség: a hétvége végétől való félelem, a kötelezettségek visszatérésének gondolata, a holnapi teendők súlya gyakran gyomorgörccsel, fejfájással vagy ingerlékenységgel jár együtt. Noha sokan a hétfői munkakezdést okolják, a háttér ennél összetettebb - írja a TEOL.hu.

szorongás, vasárnap
Miért szorongunk vasárnap?
Fotó: Pexels

Pszichológusok szerint ilyenkor erősödik fel az „időnyomás” érzése: 

tudjuk, hogy a pihenés hamarosan véget ér, miközben a feladatok már „kopogtatnak”.

Miért alakul ki ez a szorongás?

A kutatások több fő okot is kiemelnek:

  • Felborult munka–magánélet egyensúly: ha hét közben teljesen kimerülünk, a hétvégétől várjuk a megváltást
  • Túlzsúfolt hétvége: pihenés helyett rohanni kell a teendőkkel és elvárásokkal
  • Folyamatos nyomás a hétfő miatt: megbeszélések, határidők, feladatlisták

A The Sun felmérése szerint:

  • 53% a hétfői munkaterhektől szorong,
  • 34% a végtelen teendőktől,
  • 28% a közelgő meetingektől.

Sokan próbálnak tévézéssel, telefonozással vagy zenével lazítani, de sokak szerint ezek nem adnak valódi megoldást.

Vasárnap esti szorongás: mit tehetünk ellene?

A szakértők két egyszerű, mégis hatékony módszert ajánlanak:

  • Tudatos tervezés
    Osszuk el előre a heti feladatokat, hogy ne vasárnap este zúduljon ránk minden.
  • Kiegyensúlyozott alvásrend
    Ne borítsuk fel a bioritmust a hétvégén sem — így hétfőn könnyebb a kezdés.

Ha a szorongás hosszú távon sem enyhül, érdemes pszichológusi segítséget kérni, mert akár mélyebb munkahelyi vagy életvezetési problémák is állhatnak a háttérben.

Így csökkentheti a szorongást mindössze 15 másodperc alatt

Egy szakértő szerint néhány tudatos, mély légzés is elég ahhoz, hogy a hirtelen ránk törő szorongás és feszültség gyorsan enyhüljön.

Stressz nélkül is lehet élni 

Már néhány egyszerű módszer is segíthet abban, hogy a mindennapi rohanás és mentális terhelés ellenére újra kiegyensúlyozottnak és energikusnak érezze magát.

 

