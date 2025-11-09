Önt is gyomorgörcs gyötri vasárnap? Mutatjuk, hogyan múlhat el pár perc alatt!

A vasárnap esti feszültség jól ismert jelenség: a hétvége végétől való félelem, a kötelezettségek visszatérésének gondolata, a holnapi teendők súlya gyakran gyomorgörccsel, fejfájással vagy ingerlékenységgel jár együtt. Noha sokan a hétfői munkakezdést okolják, a háttér ennél összetettebb - írja a TEOL.hu.

Miért szorongunk vasárnap?

Fotó: Pexels

Pszichológusok szerint ilyenkor erősödik fel az „időnyomás” érzése:

tudjuk, hogy a pihenés hamarosan véget ér, miközben a feladatok már „kopogtatnak”.

Miért alakul ki ez a szorongás?

A kutatások több fő okot is kiemelnek:

Felborult munka–magánélet egyensúly: ha hét közben teljesen kimerülünk, a hétvégétől várjuk a megváltást

Túlzsúfolt hétvége: pihenés helyett rohanni kell a teendőkkel és elvárásokkal

Folyamatos nyomás a hétfő miatt: megbeszélések, határidők, feladatlisták

A The Sun felmérése szerint:

53% a hétfői munkaterhektől szorong,

34% a végtelen teendőktől,

28% a közelgő meetingektől.

Sokan próbálnak tévézéssel, telefonozással vagy zenével lazítani, de sokak szerint ezek nem adnak valódi megoldást.

Vasárnap esti szorongás: mit tehetünk ellene?

A szakértők két egyszerű, mégis hatékony módszert ajánlanak:

Tudatos tervezés

Osszuk el előre a heti feladatokat, hogy ne vasárnap este zúduljon ránk minden.

Kiegyensúlyozott alvásrend

Ne borítsuk fel a bioritmust a hétvégén sem — így hétfőn könnyebb a kezdés.

Ha a szorongás hosszú távon sem enyhül, érdemes pszichológusi segítséget kérni, mert akár mélyebb munkahelyi vagy életvezetési problémák is állhatnak a háttérben.

