Tízezreket lehet spórolni ezekkel az egyszerű trükkökkel

Egy átlagos háztartás akár 440 kWh energiát is elpazarolhat évente olyan eszközökre, amelyek készenlétben maradnak. A standby mód, a digitális kijelzők, a belső elektronika és a folyamatos energiaellátás összeadódva jelentős terhet ró a pénztárcára. A szakértők szerint ez a teljes villanyszámla akár 10 százalékát is kiteheti, ezért a villanyszámla spórolás szempontjából kiemelten fontos a láthatatlan fogyasztás visszaszorítása – írj a TEOL.

A villanyszámla spórolás szempontjából ezek a készülékek viszik a legtöbb áramot készenlétben

Televíziók és set-top boxok

A TV tápegysége akkor is aktív, amikor a képernyő ki van kapcsolva.

A set-top box készenléti fogyasztása 10–25 W, ami éves szinten több ezer forint pluszt eredményez.

A régebbi tévék akár 20–30 kWh energiát is elégetnek standby módban, ami 6.800–10 ezer forintos éves többletet jelenthet.

A számítógépek, laptopok és töltők jelentős rejtett energiafogyasztást okoznak: egy asztali gép a monitorral együtt készenlétben is 5–15 wattot vesz fel, a laptop töltője pedig akkor is dolgozik, amikor a gép már tele van. A telefon- és fogkefetöltők folyamatosan áram alatt állnak, amit a melegedésük is jelez.

A konyhai berendezések, például a mikrohullámú sütő, a kávéfőző vagy a vízforraló digitális kijelzői éjjel-nappal fogyasztanak, egy mikró órája pedig évente akár 8–10 kilowattórát is elhasználhat.

Hogyan csökkenthető a felesleges energiafogyasztás?

A kapcsolós elosztók lehetővé teszik, hogy egyetlen mozdulattal áramtalanítsunk több készüléket, így jelentősen csökkenthető a készenléti fogyasztás. A ritkán használt eszközöket érdemes kihúzni, főleg hosszabb távollét előtt, amikor teljesen feleslegesen menne a rejtett energiafelhasználás. Vásárláskor pedig előnyben célszerű részesíteni az alacsony standby értékű készülékeket, mert ezek hosszú távon mérhető megtakarítást hoznak.

Éves fogyasztási példák

Set-top box: 10–25 W → több ezer forint/év

PC + monitor: 5–15 W standby → jelentős többlet több eszköznél

Régi TV: 20–30 kWh/év → akár 10 ezer forint plusz

Digitális kijelzős eszközök: 8–15 kWh/év

