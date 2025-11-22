Hírlevél

Tízezreket lehet spórolni ezekkel az egyszerű trükkökkel

A magyar háztartások jelentős része úgy fizet ki súlyos összegeket, hogy közben nem is tud róla, mennyi energia tűnik el készenléti üzemmódban. A villanyszámla spórolás azért fontos, mert sok eszköz akkor is fogyaszt, amikor teljesen kikapcsoltnak hisszük. A láthatatlan energiahasználat a családi költségvetésben akár 20–25 ezer forintos éves terhet is jelenthet.
standbyspórolásvillanyszámla

Egy átlagos háztartás akár 440 kWh energiát is elpazarolhat évente olyan eszközökre, amelyek készenlétben maradnak. A standby mód, a digitális kijelzők, a belső elektronika és a folyamatos energiaellátás összeadódva jelentős terhet ró a pénztárcára. A szakértők szerint ez a teljes villanyszámla akár 10 százalékát is kiteheti, ezért a villanyszámla spórolás szempontjából kiemelten fontos a láthatatlan fogyasztás visszaszorítása – írj a TEOL.

Villanyszámla spórolás: a standby üzemmód akár a teljes éves energiaszámla 10%-át is elviheti.
Villanyszámla spórolás: a standby üzemmód akár a teljes éves energiaszámla 10%-át is elviheti. Fotó: Oláh Tibor / Oláh Tibor

A villanyszámla spórolás szempontjából ezek a készülékek viszik a legtöbb áramot készenlétben

Televíziók és set-top boxok

  • A TV tápegysége akkor is aktív, amikor a képernyő ki van kapcsolva.
  • A set-top box készenléti fogyasztása 10–25 W, ami éves szinten több ezer forint pluszt eredményez.
  • A régebbi tévék akár 20–30 kWh energiát is elégetnek standby módban, ami 6.800–10 ezer forintos éves többletet jelenthet.

A számítógépek, laptopok és töltők jelentős rejtett energiafogyasztást okoznak: egy asztali gép a monitorral együtt készenlétben is 5–15 wattot vesz fel, a laptop töltője pedig akkor is dolgozik, amikor a gép már tele van. A telefon- és fogkefetöltők folyamatosan áram alatt állnak, amit a melegedésük is jelez. 

A konyhai berendezések, például a mikrohullámú sütő, a kávéfőző vagy a vízforraló digitális kijelzői éjjel-nappal fogyasztanak, egy mikró órája pedig évente akár 8–10 kilowattórát is elhasználhat.

Hogyan csökkenthető a felesleges energiafogyasztás?

A kapcsolós elosztók lehetővé teszik, hogy egyetlen mozdulattal áramtalanítsunk több készüléket, így jelentősen csökkenthető a készenléti fogyasztás. A ritkán használt eszközöket érdemes kihúzni, főleg hosszabb távollét előtt, amikor teljesen feleslegesen menne a rejtett energiafelhasználás. Vásárláskor pedig előnyben célszerű részesíteni az alacsony standby értékű készülékeket, mert ezek hosszú távon mérhető megtakarítást hoznak.

Éves fogyasztási példák

  • Set-top box: 10–25 W → több ezer forint/év
  • PC + monitor: 5–15 W standby → jelentős többlet több eszköznél
  • Régi TV: 20–30 kWh/év → akár 10 ezer forint plusz
  • Digitális kijelzős eszközök: 8–15 kWh/év

Egyetlen trükk, amivel csökkentheti a villanyszámlát!

Ahogy közeledik a fűtési szezon, a villanyszámla is egyre nagyobb terhet ró a családokra. Kevesen tudják azonban, hogy egy apró beállítás a bojleren látványosan mérsékelheti az energiafogyasztást. A megfelelő hőfok, a vízkőmentesítés és a szigetelés mind hozzájárulhat ahhoz, hogy jelentősen csökkenjen a havi villanyszámla.

Átalány vagy diktálás? – elmondjuk kinek, mikor és melyik éri meg

Hűvösebbek az esték már, egyre többen befűtenek, ilyenkor érdemes átgondolni a rezsit, mennyit fizetünk, tudunk-e megtakarítani. Sokan bizonytalanok abban, hogy melyik fizetési mód a kedvezőbb, az átalány vagy diktálás, azaz a havonta bediktált, tényleges fogyasztáson alapuló számlázás. Nézzük, hogyan érdemes kalkulálni, melyek a legfontosabb szempontok, és mit tanácsol a szakember.

 

