Műtét a Bakony mélyén – nem hitték el, mit tett a villanyszerelő a társáért!

A régi idők bányászélete nemcsak kemény, hanem rendkívül összetartó is volt. A villanyszerelők mindenhez értettek — javítottak, szereltek, segítettek. Közülük is legendává vált Bumbum Ferkó, aki egyszer egy fájós fogú szkréperesnek ajánlotta fel: „Kihúzom én, mutasd csak!” Pár pillanattal később a fog már kint is volt. Az érzéstelenítés rum formájában érkezett, a fertőtlenítés szintén. A beavatkozás után mindenki nevetett, és természetesen a fizetség is folyékonyan, a büfében történt meg – írja FEOL.

Műtét rummal és bicskával: Kincsesbányán egy villanyszerelő mentette meg társát, miközben az üzemorvos tehetetlenül állt Fotó:Illusztráció/Unplash

Villanyszerelő végzett sikeres műtétet rummal – elképesztő történet Kincsesbányáról

Nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor a villanyszerelők orvosi szerepbe kerültek. Az egyik bányász kézfeje hatalmasra dagadt egy bennragadt acéldrót miatt, de az üzemorvos szerint minden rendben volt. A villamosműhely „professzora” azonban nem hitte el.

Előkerült a Bunsen-égő, a bicska, és egy korty rum is az érzéstelenítéshez. A rögtönzött műtét során a drótot sikeresen eltávolították, a sebet kitisztították, fertőtlenítették, és a dolgozó már másnap ökölbe tudta szorítani a kezét.

A jókedv és a bajtársiasság volt a legjobb orvosság

A kincsesbányai bányászok nemcsak a föld mélyén dolgoztak együtt, hanem minden helyzetben számíthattak egymásra. Akár foghúzásról, akár egy kisebb műtétről volt szó, mindig ott volt a humor, az összetartás és a kölcsönös bizalom. Ezek a történetek ma is emlékeztetnek arra, hogy a legnehezebb időkben is gyógyító ereje van a bajtársi közösségnek.

