Veszélyes vírus terjed Békésben: pusztul a mezei nyúlállomány

Aggasztó hírek érkeznek Békés vármegyéből: a myxoma vírus gyors ütemben fertőzi meg a mezei nyulakat, jelentősen veszélyeztetve az állomány fennmaradását. A vadásztársaságok számára ez nemcsak szakmai, hanem gazdasági kihívást is jelent, hiszen sok helyen az élő nyúl értékesítése a fő bevételi forrás. A hatóságok és a szakemberek december 2-ára szakmai egyeztetést hívtak össze, hogy mielőbb megoldást találjanak a vírus terjedésére – írja a BEOL.hu.

Terjed a halálos vírus a nyulak között

Gyorsan terjed a vírus Békés vármegyében

A myxoma vírus egyre több vadászterületet ér el, ami miatt több társaság is teljes bizonytalanságban működik. A Csanádapácai Kittenberger Vadásztársaság például egyelőre nem kezdte meg a nyúlbefogást, noha éves bevételük 80-90 százaléka az élő nyúl exportjából származik.

A társaság elnöke bízik abban, hogy

ha a vírus nem jelenik meg náluk, december 2. és 16. között mégis sor kerülhet a befogásokra.

A vadásztársaságok gazdasági és szakmai küzdelme

A mezei nyúl állományára különösen érzékeny vadásztársaságok kiemelt figyelmet fordítanak a védelemre. Többen úgy nyilatkoztak, hogy

a vadkár elhárítása helyett inkább maguk fizetik ki a gazdáknak a károkat, csak hogy megkíméljék az állományt.

Ha azonban a vírus tovább terjed, alternatív megoldásként az apróvadvadászatokkal csökkenthetik a létszámot, hogy megelőzzék a még nagyobb veszteségeket.

Félelem a törzsállomány elvesztésétől

A Béke Vadásztársaság tagjai különösen aggasztónak látják a helyzetet, hiszen az elmúlt három évben drasztikusan csökkent a nyúlpopulációjuk. A törzsállomány maradt meg csupán, ezért félnek attól, hogy a vírus náluk is megjelenik.

A társaságnál már évek óta minimális az élő nyúl értékesítése, de abban bíznak: ha a fertőzés eléri őket, a hatóságok kárenyhítést biztosítanak számukra, ahogyan azt korábban a sertéspestis esetén is tették.

