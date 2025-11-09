Ha ekkor szerelték fel a vízórád, bajban lehetsz – itt a vízóracsere határideje!

A vízóra csere nem pusztán karbantartási kérdés, hanem kötelező jogi lépés is. A Fővárosi Vízművek szerint országszerte több tízezer lakásban lejár a mellékvízmérők hitelessége 2025 végén. Azok a vízmérők, amelyeket 2017-ben hitelesítettek, 2025. december 31-én érvényüket vesztik, így 2026-tól ezekkel már nem lehet hivatalosan mérni a fogyasztást. Aki elmulasztja a cserét, annak a vízdíját a társasház főmérője alapján osztják el — ez sok esetben akár több tízezer forintos különbséget is jelenthet – írja a TEOL.

Vízóra csere 2025-ben – több tízezer lakásban lejár a mérők hitelessége, ezért sürgős a csere Fotó:MW

Mi történik, ha nem történik meg a vízóra csere?

A mellékvízmérők a lakók tulajdonában vannak, így a cseréjükért is ők felelnek. Ha a vízóra csere elmarad, a fogyasztás elszámolása közösségi alapon történik, ami gyakran vitákat és igazságtalan költségelosztást eredményez.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a főmérő alapján számolt fogyasztás akár 30–40%-kal magasabb is lehet, mint a hiteles mellékvízórás mérés.

Így zajlik a vízóra csere

A Fővárosi Vízművek és partnerei egyszerű, gyors ügyintézést kínálnak. A folyamat során a szakemberek helyszíni felmérést végeznek, kicserélik a mérőt, majd gondoskodnak annak hitelesítéséről is. Az új vízóra ismét 8 évig lesz érvényes, a csere költsége pedig általában 30–100 ezer forint között mozog, a lakások számától és a szerelési munkától függően.

Társasházaknál érdemes közös szervezésben intézni, mert több lakás egyidejű kiszolgálása kedvezőbb árat eredményezhet.

Szakértő figyelmeztetése

„Sokan csak az év végén jelentkeznek a cserére, amikor már torlódások, várakozások és magasabb költségek jellemzők” – figyelmeztetett Fogarasi Gábor, a Fővárosi Vízművek vízmérő-kezelési osztályvezetője.

Aki időben elintézi a vízóra cserét, az elkerülheti a kellemetlenségeket és a felesleges kiadásokat.

A vízóra csere 2025 egyik legfontosabb feladata a lakástulajdonosok számára. Ha lejár a hitelesség, a szolgáltató már nem fogadja el az adatokat, és a fogyasztás a főmérő alapján kerül elszámolásra. Ez akár több tízezer forintos pluszkiadást is jelenthet évente, ezért érdemes most lépni.