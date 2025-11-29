Itt a Wizz Air rendkívüli bejelentése – minden utast érint

Mint beszámoltunk róla, október 30-án egy Mexikóból az Egyesült Államokba tartó repülőnek kényszerleszállást kellett végrehajtania, mert az Airbus A320-as gép szoftverhiba miatt hirtelen, anélkül, hogy a pilóták beavatkoztak volna, lefelé fordult. Kiderült, hogy a meghibásodott szerkezet a magassági kormány és a csűrőlapok mozgatásáért felelős számítógép (elevator aileron computer – ELAC), amely az intenzív napfény hatására kezdett el ijesztően viseledni, ezért az összes használatban lévő ilyen típusú gépet visszahívták, illetve kiadták az utasítást a korábbi szoftver visszaállítására. Ez a magyar székhelyű diszkont légitársaságot, a Wizz Airt is érintette, amelynél felvetődött, hogy a hétvégén járatmódosítások lehetnek.

A Wizz Air bejelentést tett a szoftverfrissítésre szoruló Airbus A320-as gépeivel kapcsolatban – Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A Wizz Air már elvégezte a szoftverfrissítést, zavartalan a működés

Nos, a Wizz Air megerősítette, hogy az Airbus által előírt szoftverfrissítés az érintett Airbus A320 családba tartozó repülőgépein péntek éjszaka sikeresen megtörtént. A szombati járatok mindegyike üzemel, és a probléma miatt további zavarok nem várhatók.

A biztonság továbbra is a légitársaság első számú prioritása, és továbbra is a legszigorúbb előírások betartásával működünk. Szeretném őszinte köszönetemet kifejezni elkötelezett kollégáinknak, akik fáradhatatlanul dolgoztak egész éjjel, hogy a frissítéseket végrehajtsák. Elkötelezettségüknek köszönhetően utasaink a nehézségek ellenére is a tervek szerint utazhattak”

– mondta Diarmud O Conghaile, a Wizz Air üzemeltetési igazgatója.

Az Airbus visszahívott hatezer repülőgépet sürgős szoftvercserére

Mint az Origón is megírtuk, az Airbus pénteken bejelentette mintegy hatezer A320-as repülőgép visszahívását, hogy sürgősen kicseréljen egy, a napfény sugárzására érzékeny vezérlőszoftvert, miután október végén incidens történt az egyik ilyen gépen az Egyesült Államokban. Úgy tűnt, hogy ez a Wizz Air egyes hétvégi járatait is érintheti.

Szomorú bejelentést tett a magyarok kedvenc légitársasága

Szeptemberben adtunk hírt arról az Origón, hogy fokozatosan bezárja a bécsi bázisát a Wizz Air. Budapest alternatívája Bécs helyett ezentúl Pozsony lesz a Wizz Air hálózatában.