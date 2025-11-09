Fontos változás érkezett a zártkertek tulajdonosainak

Új korszak kezdődhet a zártkerti tulajdonosok számára. Az október 30-án megjelent végrehajtási rendeletnek köszönhetően mostantól egyszerűsített eljárásban lehet kivonni a zártkertként nyilvántartott ingatlanokat a művelési ágból – vagyis mezőgazdasági besorolásuk megszüntethető – írja a Zaol.

Több város is lép: könnyebb lesz a zártkerti ingatlanok átminősítése

A friss szabályozás november 1-jén lépett hatályba, és több önkormányzat – köztük Zalaegerszeg és Zalaszentgrót – már be is jelentette, hogy megalkotja a szükséges helyi rendeleteket. Ez azt jelenti, hogy a zártkert tulajdonosok hamarosan egyszerűen, hosszadalmas ügyintézés nélkül intézhetik átminősítési kérelmüket.

A zártkertek jelenleg mezőgazdasági területként szerepelnek a nyilvántartásban, ezért eladásuk nehézkes, beépítésük korlátozott, használatuk pedig szigorúan szabályozott.

Az új rendelet azonban valódi könnyebbséget jelenthet: ha az önkormányzat megalkotja a saját szabályozását, akkor a tulajdonosok egyszerűsített eljárással kérhetik ingatlanuk kivonását a művelés alól.

Helyi rendeletek dönthetnek a részletekről

Zalaszentgrót polgármestere, Baracskai József a közösségi oldalán közölte, hogy a helyi rendelet előkészítése már zajlik, és várhatóan még az idei évben elfogadják. Hozzátette: a változás számos ingatlantulajdonos számára megnyithatja az utat fejlesztések, beépítések vagy értékesítések előtt.

Zalaegerszegen szintén készül a helyi szabályozás – Balaicz Zoltán polgármester korábban jelezte, hogy a város már előkészítette a rendeletet, így annak elfogadása a kormányrendelet megjelenésével lehetővé vált.

Nem minden zártkert lesz átminősíthető

Fontos azonban, hogy a települések saját hatáskörben dönthetik el, mely területeken engedélyezik a művelésből való kivonást. Vagyis nem minden zártkert lesz automatikusan átminősíthető, ezt a helyi önkormányzati rendeletek határozzák majd meg.

Nyár elején módosultak az ingatlannyilvántartási szabályok, amelyek most komoly könnyítést jelentenek a zártkerti ingatlanok tulajdonosai számára. Az új szabályok szerint egyes önkormányzatok lehetővé tehetik, hogy a korábban kizárólag mezőgazdasági művelésre nyilvántartott telkek – például nyaralók, hétvégi házak vagy szerszámoskamrák – „művelés alól kivett" státuszt kapjanak.