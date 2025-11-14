Európa egyik legszebb zenei központja – a Zeneakadémia története

A Zeneakadémia gondolata már a 19. század közepén megszületett Liszt Ferenc fejében, aki a magyar zene ügyét egész életében szívügyének tekintette. 1875. november 14-én hivatalosan is megnyílt az intézmény, Erkel Ferenc vezetésével. A kezdetekben mindössze 38 növendék és 5 tanár alkotta a közösséget, de a lelkesedés és a szakmai színvonal már ekkor egyedülálló volt Európában.
Az Ifze.hu információi szerint Liszt elnöki szerepet vállalt, és személyes kapcsolataival, valamint nemzetközi tekintélyével járult hozzá a Zeneakadémia hírnevéhez.
A tanítás a pesti Hal tér egyik bérházában indult meg – szerény körülmények között, de óriási szellemi tőkével.
Mikor és hogyan született meg a Zeneakadémia épülete?
Az 1900-as évek elejére az intézmény kinőtte eredeti helyét. 1907-ben felépült a Zeneakadémia új, reprezentatív otthona a mai Liszt Ferenc téren, a kor legmodernebb technikai megoldásaival. Az épület tervezői Komor Marcell és Jakab Dezső voltak, akik szecessziós stílusban alkották meg az új központot.
A díszterem akusztikáját még ma is a világ legjobbjai között tartják számon, az aranyozott ornamentikák és Róth Miksa üvegablakai pedig a korszak művészi csúcspontját képviselik - írja a pestbuda.
Kik tették világhírűvé a Zeneakadémiát az elmúlt 150 évben?
A Zeneakadémia története a magyar zenekultúra története is. Az elmúlt másfél évszázadban olyan kiemelkedő művészek kötődtek hozzá, mint Kodály Zoltán, Dohnányi Ernő, Bartók Béla, Kocsis Zoltán és Fischer Iván, akik tanárként vagy növendékként egyaránt formálták az intézmény szellemiségét.
A 21. században az intézmény egyszerre őrzi a hagyományokat és képviseli a modernitást: digitális oktatási programjai, nemzetközi együttműködései és rangos fesztiváljai a világ élvonalába emelik.
A 150 éves jubileum alkalmából az egyetem különleges koncertsorozatokkal, kiállításokkal és archív anyagok bemutatásával idézi fel múltját - tájékoztat a Zeneakadémia.hu.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ma is az egyik legnagyobb presztízsű zenei intézmény Európában. Évente több száz hallgató érkezik ide a világ minden tájáról, hogy magyar mesterektől tanulhasson. A Zeneakadémia nem csupán oktatási központ, hanem egy élő kulturális tér is, ahol nap mint nap koncertek, mesterkurzusok és nemzetközi események zajlanak.
Újévi koncert a Zeneakadémián
Az Újévi Nyitány idén is egyedülálló élményt nyújtott: fuvolák, vibrafon és egy zenekar, amely minden hangjával ünneppé formálta az eseményt. Héja Domonkos vezénylete alatt a klasszikus dallamok nemcsak megszólaltak, hanem lélegzetet is adtak a közönségnek. A műsorban egymásra talált múlt és jelen, mester és tanítvány, anya és lánya, akik együtt idézték meg a magyar virtus és báj szelíd erejét.
A zenehallgatás serkentheti az agyműködését
Kiderült, hogy a zene nemcsak a lélekre, hanem az idősödő agyra is jótékony hatással van. Egy új kutatás szerint az ismeretlen dallamok hallgatása különösen serkentő hatású lehet, sőt a memória és a tanulás folyamatát is javíthatja. A szakértők úgy vélik, a titok az aktív figyelemben rejlik – abban, ha a zenehallgatás nem pusztán háttérzaj, hanem tudatos tevékenység. Mindez új távlatokat nyithat a demencia megelőzésében is, anélkül, hogy gyógyszerekhez kellene nyúlni. További részletek az Origo oldalán találhatók.