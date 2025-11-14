Európa egyik legszebb zenei központja – a Zeneakadémia története

A Zeneakadémia gondolata már a 19. század közepén megszületett Liszt Ferenc fejében, aki a magyar zene ügyét egész életében szívügyének tekintette. 1875. november 14-én hivatalosan is megnyílt az intézmény, Erkel Ferenc vezetésével. A kezdetekben mindössze 38 növendék és 5 tanár alkotta a közösséget, de a lelkesedés és a szakmai színvonal már ekkor egyedülálló volt Európában.

Zeneakadémia

Fotó: Mirkó István

Az Ifze.hu információi szerint Liszt elnöki szerepet vállalt, és személyes kapcsolataival, valamint nemzetközi tekintélyével járult hozzá a Zeneakadémia hírnevéhez.

A tanítás a pesti Hal tér egyik bérházában indult meg – szerény körülmények között, de óriási szellemi tőkével.

Mikor és hogyan született meg a Zeneakadémia épülete?

Az 1900-as évek elejére az intézmény kinőtte eredeti helyét. 1907-ben felépült a Zeneakadémia új, reprezentatív otthona a mai Liszt Ferenc téren, a kor legmodernebb technikai megoldásaival. Az épület tervezői Komor Marcell és Jakab Dezső voltak, akik szecessziós stílusban alkották meg az új központot.

A díszterem akusztikáját még ma is a világ legjobbjai között tartják számon, az aranyozott ornamentikák és Róth Miksa üvegablakai pedig a korszak művészi csúcspontját képviselik - írja a pestbuda.

Kik tették világhírűvé a Zeneakadémiát az elmúlt 150 évben?

A Zeneakadémia története a magyar zenekultúra története is. Az elmúlt másfél évszázadban olyan kiemelkedő művészek kötődtek hozzá, mint Kodály Zoltán, Dohnányi Ernő, Bartók Béla, Kocsis Zoltán és Fischer Iván, akik tanárként vagy növendékként egyaránt formálták az intézmény szellemiségét.

A 21. században az intézmény egyszerre őrzi a hagyományokat és képviseli a modernitást: digitális oktatási programjai, nemzetközi együttműködései és rangos fesztiváljai a világ élvonalába emelik.

A 150 éves jubileum alkalmából az egyetem különleges koncertsorozatokkal, kiállításokkal és archív anyagok bemutatásával idézi fel múltját - tájékoztat a Zeneakadémia.hu.

150 éves a Zeneakadémia

Fotó: Forrás: zeneakademia.hu/Felvégi Andrea / Forrás: zeneakademia.hu/Felvégi Andrea

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ma is az egyik legnagyobb presztízsű zenei intézmény Európában. Évente több száz hallgató érkezik ide a világ minden tájáról, hogy magyar mesterektől tanulhasson. A Zeneakadémia nem csupán oktatási központ, hanem egy élő kulturális tér is, ahol nap mint nap koncertek, mesterkurzusok és nemzetközi események zajlanak.