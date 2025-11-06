Itt az új múzeumi szenzáció! Zenélő fényképalbum – ahol a képek keringőre kelnek

Zenélő fényképalbum – a rohanó, digitalizált világunkban ma már ez elképzelhetetlen. Pedig régen, a nyugodtabb, s talán boldogabb békeidőkben ez volt a sikk, a menő, a nagypolgári családok képtára. Ma ezt talán a táblagép tölti be, ha párhuzamot akarnánk vonni.

Ez a zenélő fényképalbum a Hónap kincse tárlat részeként a Nemzeti Múzeumban nézhető meg

Fotó: Magyar Nemzeti Múzeum

De azért olykor jó nosztalgiázni is. És a Magyar Nemzeti Múzeum novemberi Hónap kincse igazi időutazás.

A Fotográfiák keringőre – Zenélő fényképalbum a 19. század végéről című minitárlaton most egy olyan különleges fényképalbumot láthatunk, amely nemcsak a szemnek, hanem a fülnek is örömöt okoz.

Strauss szól a zenélő fényképalbumból

A 33×27 centis, díszes borítású album 1892-ben készült a nagytapolcsányi Fridrich Alajos és felesége, Berta házassági évfordulójára. Lapjai között huszonkilenc, műtermi portré rejtőzik – köztük a családtagok, sőt maga Ferenc József is. A legmeglepőbb azonban a zenélő mechanika: ha az albumot kinyitják, megszólal Johann Strauss híres keringője, A kék Duna.

A fényképnézegetés közösségi élmény volt

„Ez a tárgy gyönyörű példája annak, hogy a fénykép nemcsak képi, hanem tárgyi értéket is hordoz” – mondta a megnyitón Dr. Zsigmond Gábor, a múzeum főigazgatója. A kurátor, Dr. Bognár Katalin hozzátette: „A 19. század végén a családi fényképnézegetés közösségi élmény volt – ez az album pedig megmutatja, hogyan kapcsolódott össze a zene és a képek világa már jóval a lemezjátszók kora előtt”.

Antikváriumból került a múzeumba

A zenélő albumot 1991-ben vásárolta meg a múzeum egy antikváriumból, s azóta a Történeti Fényképtár egyik legérdekesebb darabja. A Fridrich-házaspár albumát valószínűleg a budapesti Sternberg Ármin és Testvére Hangszergyár üzletében vásárolták. Hogy ajándék volt-e, vagy szerelmi meglepetés, nem tudni – de az biztos, hogy több mint százharminc év után is jól szól belőle a keringő.

A zenélő fényképalbum 2026. január 4-ig látható a Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi-termében. Amúgy a közelmúltban Kutyatörténeti gyűjteménnyel gazdagodott a Magyar Nemzeti Múzeum.