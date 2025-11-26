Hírlevél

Zsira

Különleges vadállatok is érkeztek az első hóval egy magyar faluba – fotó

1 órája
Az első hó megérkezésével különleges látvány tárult a Győr-Moson-Soproni vármegyében élők elé. Két ritka zerge bukkant fel rövid időre a területen, amit természetfotósok is megörökítettek.
Különleges látványban lehetett része Zsira község környékén élőknek: az első hóval két zerge bukkant fel a település határában. A különleges állatokat Horváth Zsolt természetfotós is megörökítette – írja a Kisalföld.

Két zerge tűnt fel Győr-Moson-Sopronban az első hóval
Két zerge tűnt fel Győr-Moson-Sopronban az első hóval 
Fotó: Unsplash

Két zerge tévedt Zsira környékére 

A zergék Ausztriából érkeztek, és mindössze egy napot töltöttek Magyarországon, mielőtt visszatértek eredeti élőhelyükre. 

Hazánkban a zerge 1993 óta védett faj, eszmei értéke 10 ezer forint. 

Az elmúlt évszázad során főként a nyugat-dunántúli régióban, az osztrák határ menti erdőségekben, így Kőszeg, Zsira és Sopron környékén tűntek fel kisebb egyedek. 

A párzási időszak november közepétől december közepéig tart, ilyenkor a hím egyedek nagyobb távolságokat is megtesznek, hogy nőstényeket keressenek, és kisebb nyájakat alkotnak az utódokkal. A zergékre azonban komoly veszélyt jelentenek a természetes ragadozók – például farkas, hiúz vagy szirti sas –, valamint az emberi tevékenység, a hegyi sportok és a táplálékhiány miatti vándorlás is. További képekért látogasson el a Kisalföld oldalára.

