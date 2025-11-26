Különleges vadállatok is érkeztek az első hóval egy magyar faluba – fotó

Különleges látványban lehetett része Zsira község környékén élőknek: az első hóval két zerge bukkant fel a település határában. A különleges állatokat Horváth Zsolt természetfotós is megörökítette – írja a Kisalföld.

Két zerge tűnt fel Győr-Moson-Sopronban az első hóval

Fotó: Unsplash

Két zerge tévedt Zsira környékére

A zergék Ausztriából érkeztek, és mindössze egy napot töltöttek Magyarországon, mielőtt visszatértek eredeti élőhelyükre.

Hazánkban a zerge 1993 óta védett faj, eszmei értéke 10 ezer forint.

Az elmúlt évszázad során főként a nyugat-dunántúli régióban, az osztrák határ menti erdőségekben, így Kőszeg, Zsira és Sopron környékén tűntek fel kisebb egyedek.

A párzási időszak november közepétől december közepéig tart, ilyenkor a hím egyedek nagyobb távolságokat is megtesznek, hogy nőstényeket keressenek, és kisebb nyájakat alkotnak az utódokkal. A zergékre azonban komoly veszélyt jelentenek a természetes ragadozók – például farkas, hiúz vagy szirti sas –, valamint az emberi tevékenység, a hegyi sportok és a táplálékhiány miatti vándorlás is. További képekért látogasson el a Kisalföld oldalára.

Együtt kóborolt a róka és a vidra a városban

Látványos videó terjed egy amerikai városban lencsevégre kapott különös barátságról: egy vidra és egy róka tűnt fel egymás mellett. A szokatlan páros laza tempóban kóborolt, mintha már régóta összehangoltan mozognának.

Miért veszélyes a rókasimogatás?

A legnagyobb kockázatot a veszettség és a rókagalandféreg-fertőzés jelenti. Bár a hazai rókaállomány évek óta vakcinázott, a vírus és paraziták jelenléte nem zárható ki teljesen. Egy fertőzött róka érintése vagy simogatása után akár kézmosás nélkül is bekerülhetnek kórokozók az emberi szervezetbe.