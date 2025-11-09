Csak a kevesek tudják, miért hoz szerencsét a zöld Trabant – mutatjuk

„Zöld Trabantot látok, szerencsét találok!” — szinte minden magyar hallotta már ezt a mondatot, akár gyerekkorában, akár egy retró rendezvényen. A zöld Trabant babona nemcsak egy játékos hiedelem, hanem egy kulturális jelenség, ami összekapcsolja a generációkat – írja a KEMMA.
A zöld Trabant babona eredete – így lett a ritka autóból szerencsehozó legenda
A történet a ’70-es évek végére nyúlik vissza, amikor a keletnémet Trabant autók igazi hétköznapi hősöknek számítottak a magyar utakon. Bár többféle színben is kaphatóak voltak, a zöld árnyalat különösen ritka volt — annyira, hogy szinte legendává vált.
A ritkaság miatt az emberek különleges jelentést tulajdonítottak neki: ha valaki zöld Trabantot látott, az szerencsét jelentett. Az pedig, aki gyorsan keresztbe tette a mutató- és középső ujját, még kívánhatott is valamit, ami — a hiedelem szerint — valóra vált, ha „igazi” zöld Trabantot látott.
Honnan ered a hiedelem, és mit jelent ma?
A zöld Trabant babona eredete a ’70-es és ’80-as évek középső időszakába tehető, amikor a magyar utak még főként szocialista autókkal voltak tele: Zsigulikkal, Wartburgokkal, Skodákkal és persze Trabantokkal. A zöld szín ekkoriban ritkaságszámba ment, ezért ha valaki látott egy ilyen járművet, különlegesnek érezte magát. Innen jött a rigmus is — a szerencsés pillanat megörökítésére.
A ’80-as évek végére ez már gyerekkori játék lett: iskolás gyerekek versengtek, ki kiáltja előbb, ha meglát egy zöld Trabit. A babona egyfajta pozitív hiedelemmé nőtte ki magát, ami nem félelmet vagy balsorsot, hanem örömöt és reményt hozott.
Mára a hiedelem nosztalgiává alakult — a retró autós találkozókon vagy veteránnapokon sokan még ma is „csuriba” teszik az ujjaikat, ha egy zöld Trabant feltűnik a láthatáron.
Zöld Trabant mint a modern szerencse szimbóluma
Érdekes módon a zöld Trabant babona túlélte az idő próbáját. A mai fiatalok közül is sokan ismerik a mondást, és bár kevesen hisznek benne komolyan, mégis szívesen idézik fel — főként a TikTokon vagy Instagramon, retró filterekkel kísérve.
Egyes autórajongók szerint ez a babona azért is népszerű, mert a Trabant a maga egyszerűségével a kitartás, szerencse és szerénység jelképévé vált. A zöld szín pedig a remény és a megújulás szimbóluma.
Nem csoda tehát, hogy a „zöld Trabantot látok, szerencsét találok” kifejezés a mai napig mosolyt csal az arcokra — egy apró szelet múlt, ami újra és újra előkerül, ha meglátjuk a retró keletnémet csodát.
A Trabant egy olyan autómárka, amely immár a legendákba írta magát, olyan kultikus jármű, amely mindig is a popkulturális világunk része marad. A nevének eredete azonban egyáltalán nem olyan egyértelmű, mint gondolnánk – írja a promotions.hu.
A franciáknak a Kacsa, a briteknek a Mini, a Nyugat-németeknek a Bogár, az olaszoknak pedig a Fiat 500 volt az olcsó kisautó. Nekünk a Trabant jutott. És nem jártunk vele rosszul.