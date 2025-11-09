Csak a kevesek tudják, miért hoz szerencsét a zöld Trabant – mutatjuk

„Zöld Trabantot látok, szerencsét találok!” — szinte minden magyar hallotta már ezt a mondatot, akár gyerekkorában, akár egy retró rendezvényen. A zöld Trabant babona nemcsak egy játékos hiedelem, hanem egy kulturális jelenség, ami összekapcsolja a generációkat – írja a KEMMA.

A zöld Trabant babona szerint szerencsét hoz, ha meglátod — sokan ma is keresztbe teszik az ujjaikat, ha egy retró zöld Trabit látnak

Fotó: picture alliance / Jan Woitas/picture alliance/Getty Images

A zöld Trabant babona eredete – így lett a ritka autóból szerencsehozó legenda

A történet a ’70-es évek végére nyúlik vissza, amikor a keletnémet Trabant autók igazi hétköznapi hősöknek számítottak a magyar utakon. Bár többféle színben is kaphatóak voltak, a zöld árnyalat különösen ritka volt — annyira, hogy szinte legendává vált.

A ritkaság miatt az emberek különleges jelentést tulajdonítottak neki: ha valaki zöld Trabantot látott, az szerencsét jelentett. Az pedig, aki gyorsan keresztbe tette a mutató- és középső ujját, még kívánhatott is valamit, ami — a hiedelem szerint — valóra vált, ha „igazi” zöld Trabantot látott.

Honnan ered a hiedelem, és mit jelent ma?

A zöld Trabant babona eredete a ’70-es és ’80-as évek középső időszakába tehető, amikor a magyar utak még főként szocialista autókkal voltak tele: Zsigulikkal, Wartburgokkal, Skodákkal és persze Trabantokkal. A zöld szín ekkoriban ritkaságszámba ment, ezért ha valaki látott egy ilyen járművet, különlegesnek érezte magát. Innen jött a rigmus is — a szerencsés pillanat megörökítésére.

A ’80-as évek végére ez már gyerekkori játék lett: iskolás gyerekek versengtek, ki kiáltja előbb, ha meglát egy zöld Trabit. A babona egyfajta pozitív hiedelemmé nőtte ki magát, ami nem félelmet vagy balsorsot, hanem örömöt és reményt hozott.

Mára a hiedelem nosztalgiává alakult — a retró autós találkozókon vagy veteránnapokon sokan még ma is „csuriba” teszik az ujjaikat, ha egy zöld Trabant feltűnik a láthatáron.

Zöld Trabant mint a modern szerencse szimbóluma

Érdekes módon a zöld Trabant babona túlélte az idő próbáját. A mai fiatalok közül is sokan ismerik a mondást, és bár kevesen hisznek benne komolyan, mégis szívesen idézik fel — főként a TikTokon vagy Instagramon, retró filterekkel kísérve.