Kiderült a titok: ezt jelenti valójában a zöldfelületi mutató – sokan megszegik!

A zöldfelületi mutató azt mutatja meg, hogy a telek mekkora részét kell élő növényzettel borítva hagyni. Ez kötelezően előírt minimum, amelyet a helyi építési szabályzat rögzít. A számításnál csak az élő, valódi növényzettel fedett felületek számíthatók be – vagyis minden, ami nem épület, burkolat vagy műfű - írja a Sonline.hu.
Mi számít bele – és mi nem?
Beletartozik:
- gyep, fa, cserje, talajtakaró
- tetőkertek (megfelelő földréteggel)
- vízfelületek
- részben gyepesített burkolatok
Nem tartozik bele:
- beton, térkő, kavics
- műfű (jog szerint burkolatnak minősül)
- autóbeállók, járdák, teraszok
Egy 1000 m²-es telken például, ha 300 m² beépített, 200 m² pedig burkolt, a zöldfelület 500 m² lesz –
ez 50 százalék, amely sok kertvárosi övezetben az előírt minimum.
Zöldfelületi mutató – az egyik legfontosabb építési korlát
Szincsák Péter, siófoki építész szerint a szabály nem csupán pár bokrot jelent a kertben:
Sok helyen háromszintes növényállományt írnak elő: fák, cserjék és talajtakarók. Azt is meghatározzák, hány lombos fát kell elültetni a használatbavételi engedélyhez.
A szakember kiemeli: a műfű nem számít zöldfelületnek, így ha valaki a gyep helyett műfüvet terít, azzal megsérti a zöldfelületi mutatót – és veszélybe sodorhatja az engedélyét is.
Miért ennyire fontos a zöldfelületi mutató?
Mert nem csak papírmunka:
- hűti a környezetet, csökkenti a hősziget-hatást
- javítja a levegő minőségét
- segíti a vízelvezetést
- élhetőbbé teszi a lakókörnyezetet
.
A zöldfelületi mutató tehát nem egy mellékes szabály: ez dönti el, mennyi természet maradhat a telken. Aki építkezésre készül, jobban teszi, ha időben utánanéz – mert a burkolatok túlzásba vitele könnyen visszaüthet.