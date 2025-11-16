Kiderült a titok: ezt jelenti valójában a zöldfelületi mutató – sokan megszegik!

A zöldfelületi mutató azt mutatja meg, hogy a telek mekkora részét kell élő növényzettel borítva hagyni. Ez kötelezően előírt minimum, amelyet a helyi építési szabályzat rögzít. A számításnál csak az élő, valódi növényzettel fedett felületek számíthatók be – vagyis minden, ami nem épület, burkolat vagy műfű - írja a Sonline.hu.

Zöldfelületi mutató: Ez dönti el, hogy kaphat-e engedélyt a háza

Fotó: Pexels

Mi számít bele – és mi nem?

Beletartozik:

gyep, fa, cserje, talajtakaró

tetőkertek (megfelelő földréteggel)

vízfelületek

részben gyepesített burkolatok

Nem tartozik bele:

beton, térkő, kavics

műfű (jog szerint burkolatnak minősül)

autóbeállók, járdák, teraszok

Egy 1000 m²-es telken például, ha 300 m² beépített, 200 m² pedig burkolt, a zöldfelület 500 m² lesz –

ez 50 százalék, amely sok kertvárosi övezetben az előírt minimum.

Zöldfelületi mutató – az egyik legfontosabb építési korlát

Szincsák Péter, siófoki építész szerint a szabály nem csupán pár bokrot jelent a kertben:

Sok helyen háromszintes növényállományt írnak elő: fák, cserjék és talajtakarók. Azt is meghatározzák, hány lombos fát kell elültetni a használatbavételi engedélyhez.

A szakember kiemeli: a műfű nem számít zöldfelületnek, így ha valaki a gyep helyett műfüvet terít, azzal megsérti a zöldfelületi mutatót – és veszélybe sodorhatja az engedélyét is.

Miért ennyire fontos a zöldfelületi mutató?

Mert nem csak papírmunka:

hűti a környezetet, csökkenti a hősziget-hatást

javítja a levegő minőségét

segíti a vízelvezetést

élhetőbbé teszi a lakókörnyezetet

.

A zöldfelületi mutató tehát nem egy mellékes szabály: ez dönti el, mennyi természet maradhat a telken. Aki építkezésre készül, jobban teszi, ha időben utánanéz – mert a burkolatok túlzásba vitele könnyen visszaüthet.