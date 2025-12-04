Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

67-es út

Meglepő változás jön a 67-es út útvonalában

2025. december 04. 14:20
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gelencsér Attila országgyűlési képviselő beszámolt róla, hogy megszületett a megállapodás a 67-es út Kaposvár–Szigetvár közötti szakaszának új nyomvonaláról. A 67-es út terveit a helyiek ellenállása miatt módosították.
Link másolása
Vágólapra másolva!
67-es útLázár Jánosnyomvonal

A 67-es út új útvonala nem érint Natura 2000-es területet, természetvédelmi övezetet vagy lakott részeket – tájékoztatott a Sonline

Sikerült megoldást találni a 67-es úttal kapcsolatban (illusztráció) – Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség
Sikerült megoldást találni a 67-es úttal kapcsolatban (illusztráció)
Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

A 67-es út kiverte a biztosítékot a helyieknél

Lázár János miniszter korábban jelezte, hogy csak akkor indulhatnak a munkálatok, ha konszenzusos nyomvonal születik, és senkire nem kényszerítik rá az építést. A környékbeliek több mint ötszáz aláírással tiltakoztak, de a kormány szerint mostanra sikerült olyan megoldást találni, amely minden fél számára elfogadható. 

A tervezés folyamatban van, és hamarosan bemutatják a részleteket.

Lázár János nagyívű tervekről beszélt

Lázár János a napokban részletes helyzetképet adott az ország beruházásairól és a közlekedési fejlesztések előtt álló kihívásokról. 

Lázár keményen üzent a Strabagnak

Minden magyar vállalkozónak lehetőséget kell adni az útépítő vállalkozási szektorban is – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!