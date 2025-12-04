Meglepő változás jön a 67-es út útvonalában

A 67-es út új útvonala nem érint Natura 2000-es területet, természetvédelmi övezetet vagy lakott részeket – tájékoztatott a Sonline.

Sikerült megoldást találni a 67-es úttal kapcsolatban (illusztráció)

Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

A 67-es út kiverte a biztosítékot a helyieknél

Lázár János miniszter korábban jelezte, hogy csak akkor indulhatnak a munkálatok, ha konszenzusos nyomvonal születik, és senkire nem kényszerítik rá az építést. A környékbeliek több mint ötszáz aláírással tiltakoztak, de a kormány szerint mostanra sikerült olyan megoldást találni, amely minden fél számára elfogadható.

A tervezés folyamatban van, és hamarosan bemutatják a részleteket.

