Meglepő változás jön a 67-es út útvonalában

A 67-es út új útvonala nem érint Natura 2000-es területet, természetvédelmi övezetet vagy lakott részeket – tájékoztatott a Sonline.
A 67-es út kiverte a biztosítékot a helyieknél
Lázár János miniszter korábban jelezte, hogy csak akkor indulhatnak a munkálatok, ha konszenzusos nyomvonal születik, és senkire nem kényszerítik rá az építést. A környékbeliek több mint ötszáz aláírással tiltakoztak, de a kormány szerint mostanra sikerült olyan megoldást találni, amely minden fél számára elfogadható.
A tervezés folyamatban van, és hamarosan bemutatják a részleteket.
Lázár János nagyívű tervekről beszélt
Lázár János a napokban részletes helyzetképet adott az ország beruházásairól és a közlekedési fejlesztések előtt álló kihívásokról.
Lázár keményen üzent a Strabagnak
Minden magyar vállalkozónak lehetőséget kell adni az útépítő vállalkozási szektorban is – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter.