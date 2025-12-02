A sonka és a nő is legyen kicsit érett…

A Jeszenszky-kaland legújabb epizódjának vendége Árpás László, az etyeki sonkamester, egy bizonyos szubkulturális körben legenda.

A Vajdaságban született, sosem tervezte, hogy átköltözzön Magyarországra, aztán mégis így alakult. És a kalandos életpálya visszavitte a családi hagyományokhoz.

Mitől lesz finom egy sonka, milyen a jó vendéglátás, milyenek az igazi magyar hagyományok… és miért lett Etyek ennyire menő hely?

