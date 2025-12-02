Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Elképesztő dolog derült ki Trump betegségéről

Jeszenszky-kaland

A sonka és a nő is legyen kicsit érett…

58 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Origón futó Jeszenszky-kaland legújabb epizódjában Árpás László, az etyeki sonkamester mesél arról, hogyan lett a vajdasági gyökerekből magyar gasztrolegendává. Szóba kerül a tökéletes sonka titka, a vendéglátás művészete és Etyek felemelkedése.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jeszenszky-kalandÁrpás LászlóMagyarország

A Jeszenszky-kaland legújabb epizódjának vendége Árpás László, az etyeki sonkamester, egy bizonyos szubkulturális körben legenda.

Fotó: Origo

A Vajdaságban született, sosem tervezte, hogy átköltözzön Magyarországra, aztán mégis így alakult. És a kalandos életpálya visszavitte a családi hagyományokhoz.

Mitől lesz finom egy sonka, milyen a jó vendéglátás, milyenek az igazi magyar hagyományok… és miért lett Etyek ennyire menő hely?

Kattintson a videóra, és minden kiderül.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!