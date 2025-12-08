A szegedi Csillag ezekhez képest egy wellnesshotel – a világ legdurvább börtönei

Hírlevél
Tudja, hol raboskodott Szolzsenyicin, melyik börtönben ült Nicolas Sarkozy, és hol tartják fogva a párizsi merényletek elkövetőit? Videónk a világ legbrutálisabb börtöneibe kalauzol, ahol a zsúfoltság, a mocsok és a mindennapos erőszak uralkodik.
Jeszenszky Zsolt

Hol raboskodott Szolzsenyicin? Melyik börtön lakója volt Nicolas Sarkozy volt francia elnök? Hol tartják fogva a párizsi merényletek elkövetőit?

börtön
Jeszenszky Zsolt műsora a világ legdurvább börtöneibe nyújt bepillantást
Fotó: Origo

Ezekre a kérdésekre is választ kapunk, miközben betekintést nyerünk a világ legdurvább börtöneibe az Origo A valóság ezer darabja című műsorában.

Elviselhetetlen zsúfoltság, kosz és mocsok, kínzások, gyilkosságok… csak néhány durva jelenség, amelyek mindennaposak bennük.

De melyek ezek a börtönök? Alapos összeállítás a világ minden tájáról, kattintson a videóra.

 

 

