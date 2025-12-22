A világ legerősebb nemzetközi szervezete… és még a nevét sem hallottuk?

Miközben mindenhol Kína vagy Izrael démonizálását halljuk, hogy világuralomra törnek, van egy szervezet, amely 57 országot irányít, fennhatósága van 2 milliárd ember fölött (sőt, tulajdonképpen igazából a legnagyobb nemzetközi szervezet, az ENSZ fölött is), de még a nevét sem meri sehol senki említeni. Vajon miért?

Fotó: Origo

A Valóság ezer darabja sorozatban Jeszenszky Zsolt megmutatja, melyik nemzetközi szervezet bír ma a legnagyobb hatalommal, kik állnak mögötte, és mik a valódi céljaik…