Sokan nem tudják, mit jelent advent második vasárnapja – Ön ismeri a történetet?

Advent második vasárnapja kapcsán érdemes felidézni az adventi koszorú eredetét és mély szimbolikáját. A Hallow.com információi szerint a koszorú hagyománya a kereszténységet megelőző időkre nyúlik vissza: az örökzöldből font kör alak már a pogány kultúrákban is a fény iránti vágyat és az isteni jelenlét keresését jelképezte. A keresztény hagyomány ezt az ősi szimbolikát úgy őrizte meg, hogy a koszorú körformája Isten végtelen szeretetére utal, az örökzöld ágak pedig az ember reményét fejezik ki. A koszorún elhelyezett gyertyák a növekvő fényt szimbolizálják – ahogy hétről hétre egyre világosabb lesz, úgy közeledik Krisztus születésének ünnepe.

Advent második vasárnapja a remény gyertyájának üzenetét hozza el

Fotó: Shutterstock/Maren Winter

Minek a lángja gyullad fel Advent második vasárnapján?

A második gyertya szimbolikája a reményhez kötődik, amelyet a keresztény hagyomány Ézsaiás próféta szavaival kapcsol össze: „Legyetek erősek, ne féljetek: íme, jön Istenetek…” A gyertya fellobbanása azt az ősi várakozást idézi meg, amellyel a zsidó nép évszázadokon át kereste Immánuelt, a megígért Megváltót.

Mit jelképez a második adventi gyertya színe?

A katolikus liturgiában a második vasárnap gyertyája lila, amely a bűnbánatot és az elcsendesedést hangsúlyozza. A protestáns közösségekben gyakran piros gyertya ég, amely az ünnepi szeretetre és az Isten felé forduló bizalomra utal. Mindkét hagyomány közös üzenete: a remény lángja akkor is világít, amikor a világ sötétebbnek tűnik.

Miért kötik a második gyertyát a Messiás-váráshoz?

A Biblia szerint a Megváltó eljövetelét elsőként a zsidó nép kapta ígéretül, ezért a második gyertya lángja a reményteli várakozást is megidézi. Máté evangéliuma részletesen leírja, hogyan indultak útnak a bölcsek, hogy kövessék a csillagot, amely Betlehemig vezette őket. A második gyertya azt emlékezteti: ma is keressük ugyanazt a fényt, amelyet ők láttak meg az égen - írja a Hirado.hu.

Mit üzen számunkra a második vasárnap a mindennapokban?

A remény gyertyája arra hív, hogy erősítsük meg magunkban a bizalmat – abban, hogy a fény felé tartunk akkor is, amikor még sötét körülöttünk. Juhász Gyula sorai újra és újra rávilágítanak erre: „A betlehemi csillag… a jó reményt, mit körülállnak szegények, árvák, magyarok.” A második adventi vasárnap ma is ugyanezt a belső fényt idézi meg.