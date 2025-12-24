Hírlevél
szakemberek

Hogyan vonzhatják be és tarthatják meg a cégek az AI-szakembereket? – A tehetségekért folyó harc új szintre lépett

36 perce
Olvasási idő: 9 perc
A mesterséges intelligenciához értő szakemberek ma Magyarországon is aranyat érnek. Míg más területeken a cégeket elárasztják a pályázók, addig az AI-hoz kapcsolódó pozíciókban épp az ellenkezője történik: óriási a kereslet, miközben rendkívül szűk a képzett munkaerő kínálata.
A 2025-ös nemzetközi trendek nálunk is érzékelhetők: az elmúlt 15 év legjelentősebb technológiai munkaerőhiánya alakult ki, és a vállalatok szó szerint versenyeznek az AI-tehetségekért. A siker kulcsa ma már nem csupán a magas fizetés – hanem a jól felépített juttatási rendszer, a rugalmas ösztönzők és a valóban támogató munkakörnyezet – írj a JobInfo.

AI-szakemberek toborzása és megtartása ma már nemcsak a fizetésről szól — a rugalmas juttatások, a támogató vállalati kultúra és a dolgozói jóllét kulcsszerepet játszik a tehetségek megnyerésében.
AI-szakemberek toborzása és megtartása ma már nemcsak a fizetésről szól — a rugalmas juttatások, a támogató vállalati kultúra és a dolgozói jóllét kulcsszerepet játszik a tehetségek megnyerésében. Fotó:JobInfo

Miért nem elég a magas fizetés? A modern álláskeresők másra is vágynak

A jelenlegi magyar munkaerőpiac egyre inkább kettészakad. Átlagosan két álláskereső jut egy pozícióra, ami sokaknak megnehezíti az elhelyezkedést. Ám van egy szűk kör, akiknek egészen más a valóság: az AI-területen dolgozó friss diplomások és szakemberek rövidebb idő alatt találnak állást, és jóval magasabb bérért dolgozhatnak. Nemzetközi felmérések szerint az AI-ban jártas fiatalok átlagosan 20–25 százalékkal magasabb fizetést kapnak, mint a többi friss diplomás. Magyarországon ez az arány sok helyen még meghaladja ezt a szintet.

De a fizetés önmagában már nem elég ahhoz, hogy a legjobbakat megszólítsa egy cég. A tehetségek ma már sokkal inkább figyelnek arra, milyen fejlődési lehetőségeket kapnak, milyen rugalmas vagy személyre szabható juttatások érhetők el számukra, és mennyire emberközpontú a vállalati kultúra.

A modern ösztönzők közé tartoznak az egyénre szabott élményalapú juttatások, a személyes preferenciákhoz igazított ajándékok és fejlesztési lehetőségek. Egy jól összeállított incentive-rendszer azt az üzenetet közvetíti, hogy a cég nemcsak a munkát értékeli, hanem magát az embert is. Ez a hozzáállás különösen fontos egy olyan kompetitív területen, mint az AI-fejlesztés.

A legjobb tehetségek megtartása: miért létfontosságú ma?

A megszerzett szakemberek megtartása legalább akkora kihívás, mint a toborzásuk. A modern juttatási programok nemcsak vonzóbbá teszik a céget, hanem konkrét üzleti eredményekkel járnak. A tapasztalat azt mutatja, hogy azok a vállalatok, amelyek személyre szabott ösztönzőrendszereket működtetnek, lényegesen alacsonyabb fluktuációt tapasztalnak, jobb teljesítményt érnek el és stabilabb csapatot építenek.

A munkaerőmozgás költséges: a nemzetközi becslések szerint a távozó munkavállalók pótlása évente több tízmilliárd forint veszteséget okoz a cégeknek. Emellett a csapat állandó cserélődése lassítja a projekteket, rontja a hatékonyságot és visszaveti az innovációt. A stabil, hosszú távon együtt dolgozó szakmai csapat viszont gyorsabban tanul, gördülékenyebben működik és erősebb teljesítményt nyújt – ami az AI-terület kiélezett versenyében komoly előnyt jelent.

Miért kulcsfontosságú a dolgozói jóllét és a kiégés megelőzése?

A legújabb felmérések szerint a dolgozók több mint kétharmada jelentős szintű kiégést tapasztalt 2025 elején – ez olyan arány, amely már a cég működését veszélyezteti. A krónikus túlterheltség nemcsak egészségügyi probléma: súlyos üzleti kockázat. A nemzetközi adatok alapján a „presenteeism”, vagyis a beteg, kimerült, de mégis dolgozó munkavállalók okozta termelékenység-kiesés évente több milliárdos veszteséget jelent az országok gazdaságában.

Az AI-szektorban ez különösen veszélyes, mivel a szakemberek folyamatos high-performance környezetben dolgoznak, és a technológiai fejlődés tempója már önmagában is nyomást jelent. Olyan cégek lesznek sikeresek hosszú távon, amelyek felismerik: a támogatás és a produktivitás nem egymás ellentétei. A dolgozókat támogató, rugalmas, személyre szabott ösztönzőrendszer képes egyszerre növelni a teljesítményt és csökkenteni a kiégés kockázatát.

A jövő AI-munkaerőpiaca: csak az tud versenyben maradni, aki ért az emberekhez is

A ritka és értékes AI-tehetségek megszerzése ma már nem azon múlik, ki ígér magasabb fizetést. Sokkal inkább azon, hogy a cégek mennyire képesek személyre szabott, modern és emberközpontú ösztönzőrendszereket kínálni, amelyek egyértelműen mutatják: a szervezet értékeli a munkavállaló szakmai és személyes fejlődését is.

Ahol a juttatások átgondoltak, ahol a munkavégzés rugalmas, ahol valódi megbecsülés van és ahol a vezetők törődnek az emberekkel, ott nemcsak könnyebb a toborzás, hanem jóval ritkább a fluktuáció és magasabb a teljesítmény. Ez lesz a különbség a versenyben maradó és a lemaradó AI-cégek között.

