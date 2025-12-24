Hogyan vonzhatják be és tarthatják meg a cégek az AI-szakembereket? – A tehetségekért folyó harc új szintre lépett

A 2025-ös nemzetközi trendek nálunk is érzékelhetők: az elmúlt 15 év legjelentősebb technológiai munkaerőhiánya alakult ki, és a vállalatok szó szerint versenyeznek az AI-tehetségekért. A siker kulcsa ma már nem csupán a magas fizetés – hanem a jól felépített juttatási rendszer, a rugalmas ösztönzők és a valóban támogató munkakörnyezet – írj a JobInfo.

AI-szakemberek toborzása és megtartása ma már nemcsak a fizetésről szól — a rugalmas juttatások, a támogató vállalati kultúra és a dolgozói jóllét kulcsszerepet játszik a tehetségek megnyerésében. Fotó:JobInfo

Miért nem elég a magas fizetés? A modern álláskeresők másra is vágynak

A jelenlegi magyar munkaerőpiac egyre inkább kettészakad. Átlagosan két álláskereső jut egy pozícióra, ami sokaknak megnehezíti az elhelyezkedést. Ám van egy szűk kör, akiknek egészen más a valóság: az AI-területen dolgozó friss diplomások és szakemberek rövidebb idő alatt találnak állást, és jóval magasabb bérért dolgozhatnak. Nemzetközi felmérések szerint az AI-ban jártas fiatalok átlagosan 20–25 százalékkal magasabb fizetést kapnak, mint a többi friss diplomás. Magyarországon ez az arány sok helyen még meghaladja ezt a szintet.

De a fizetés önmagában már nem elég ahhoz, hogy a legjobbakat megszólítsa egy cég. A tehetségek ma már sokkal inkább figyelnek arra, milyen fejlődési lehetőségeket kapnak, milyen rugalmas vagy személyre szabható juttatások érhetők el számukra, és mennyire emberközpontú a vállalati kultúra.

A modern ösztönzők közé tartoznak az egyénre szabott élményalapú juttatások, a személyes preferenciákhoz igazított ajándékok és fejlesztési lehetőségek. Egy jól összeállított incentive-rendszer azt az üzenetet közvetíti, hogy a cég nemcsak a munkát értékeli, hanem magát az embert is. Ez a hozzáállás különösen fontos egy olyan kompetitív területen, mint az AI-fejlesztés.

A legjobb tehetségek megtartása: miért létfontosságú ma?

A megszerzett szakemberek megtartása legalább akkora kihívás, mint a toborzásuk. A modern juttatási programok nemcsak vonzóbbá teszik a céget, hanem konkrét üzleti eredményekkel járnak. A tapasztalat azt mutatja, hogy azok a vállalatok, amelyek személyre szabott ösztönzőrendszereket működtetnek, lényegesen alacsonyabb fluktuációt tapasztalnak, jobb teljesítményt érnek el és stabilabb csapatot építenek.