Hogyan vonzhatják be és tarthatják meg a cégek az AI-szakembereket? – A tehetségekért folyó harc új szintre lépett

A 2025-ös nemzetközi trendek nálunk is érzékelhetők: az elmúlt 15 év legjelentősebb technológiai munkaerőhiánya alakult ki, és a vállalatok szó szerint versenyeznek az AI-tehetségekért. A siker kulcsa ma már nem csupán a magas fizetés – hanem a jól felépített juttatási rendszer, a rugalmas ösztönzők és a valóban támogató munkakörnyezet – írj a JobInfo.
Miért nem elég a magas fizetés? A modern álláskeresők másra is vágynak
A jelenlegi magyar munkaerőpiac egyre inkább kettészakad. Átlagosan két álláskereső jut egy pozícióra, ami sokaknak megnehezíti az elhelyezkedést. Ám van egy szűk kör, akiknek egészen más a valóság: az AI-területen dolgozó friss diplomások és szakemberek rövidebb idő alatt találnak állást, és jóval magasabb bérért dolgozhatnak. Nemzetközi felmérések szerint az AI-ban jártas fiatalok átlagosan 20–25 százalékkal magasabb fizetést kapnak, mint a többi friss diplomás. Magyarországon ez az arány sok helyen még meghaladja ezt a szintet.
De a fizetés önmagában már nem elég ahhoz, hogy a legjobbakat megszólítsa egy cég. A tehetségek ma már sokkal inkább figyelnek arra, milyen fejlődési lehetőségeket kapnak, milyen rugalmas vagy személyre szabható juttatások érhetők el számukra, és mennyire emberközpontú a vállalati kultúra.
A modern ösztönzők közé tartoznak az egyénre szabott élményalapú juttatások, a személyes preferenciákhoz igazított ajándékok és fejlesztési lehetőségek. Egy jól összeállított incentive-rendszer azt az üzenetet közvetíti, hogy a cég nemcsak a munkát értékeli, hanem magát az embert is. Ez a hozzáállás különösen fontos egy olyan kompetitív területen, mint az AI-fejlesztés.
A legjobb tehetségek megtartása: miért létfontosságú ma?
A megszerzett szakemberek megtartása legalább akkora kihívás, mint a toborzásuk. A modern juttatási programok nemcsak vonzóbbá teszik a céget, hanem konkrét üzleti eredményekkel járnak. A tapasztalat azt mutatja, hogy azok a vállalatok, amelyek személyre szabott ösztönzőrendszereket működtetnek, lényegesen alacsonyabb fluktuációt tapasztalnak, jobb teljesítményt érnek el és stabilabb csapatot építenek.
A munkaerőmozgás költséges: a nemzetközi becslések szerint a távozó munkavállalók pótlása évente több tízmilliárd forint veszteséget okoz a cégeknek. Emellett a csapat állandó cserélődése lassítja a projekteket, rontja a hatékonyságot és visszaveti az innovációt. A stabil, hosszú távon együtt dolgozó szakmai csapat viszont gyorsabban tanul, gördülékenyebben működik és erősebb teljesítményt nyújt – ami az AI-terület kiélezett versenyében komoly előnyt jelent.
Miért kulcsfontosságú a dolgozói jóllét és a kiégés megelőzése?
A legújabb felmérések szerint a dolgozók több mint kétharmada jelentős szintű kiégést tapasztalt 2025 elején – ez olyan arány, amely már a cég működését veszélyezteti. A krónikus túlterheltség nemcsak egészségügyi probléma: súlyos üzleti kockázat. A nemzetközi adatok alapján a „presenteeism”, vagyis a beteg, kimerült, de mégis dolgozó munkavállalók okozta termelékenység-kiesés évente több milliárdos veszteséget jelent az országok gazdaságában.
Az AI-szektorban ez különösen veszélyes, mivel a szakemberek folyamatos high-performance környezetben dolgoznak, és a technológiai fejlődés tempója már önmagában is nyomást jelent. Olyan cégek lesznek sikeresek hosszú távon, amelyek felismerik: a támogatás és a produktivitás nem egymás ellentétei. A dolgozókat támogató, rugalmas, személyre szabott ösztönzőrendszer képes egyszerre növelni a teljesítményt és csökkenteni a kiégés kockázatát.
A jövő AI-munkaerőpiaca: csak az tud versenyben maradni, aki ért az emberekhez is
A ritka és értékes AI-tehetségek megszerzése ma már nem azon múlik, ki ígér magasabb fizetést. Sokkal inkább azon, hogy a cégek mennyire képesek személyre szabott, modern és emberközpontú ösztönzőrendszereket kínálni, amelyek egyértelműen mutatják: a szervezet értékeli a munkavállaló szakmai és személyes fejlődését is.
Ahol a juttatások átgondoltak, ahol a munkavégzés rugalmas, ahol valódi megbecsülés van és ahol a vezetők törődnek az emberekkel, ott nemcsak könnyebb a toborzás, hanem jóval ritkább a fluktuáció és magasabb a teljesítmény. Ez lesz a különbség a versenyben maradó és a lemaradó AI-cégek között.
