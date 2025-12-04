Megtartották az Egészséges Táplálkozás Hetét az Aktív Iskolákban

Több mint 600 iskola csatlakozott már az Aktív Iskola programhoz, amely intézményekben komplexen foglalkoznak az egészségfejlesztéssel, egészségtudatossággal. Az elmúlt héten a mozgás mellett az egészséges táplálkozás került a fókuszba, az iskolák ehhez kapcsolódóan valósítottak meg színes, kreatív programokat a tanórákon és azokon kívül egyaránt – a Tények tájékoztatása.

Aktív Iskola program: Egészséges Táplálkozás Hete

Fotó: Magyar Diáksport Szövetség / Képkivágás / You Tube

Túlsúly, elhízás, mint világszintű probléma

Korunk aktuális világszintű problémája a túlsúlyos, elhízott emberek egyre növekvő hányada. Világviszonylatban ma már megközelítőleg a felnőttek 13%-a elhízott, 39%-a pedig túlsúlyos (WHO, 2021, Obesity and overweight ), a fiatalkorúaknál pedig minden ötödik gyermeket és serdülőt érint.

Magyarországon az éves kötelező NETFIT®-tel (Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Tesztrendszer) végzett iskolai fittségmérés eredményei alapján szintén növekvő tendenciát mutat a túlsúlyos és elhízott tanulók aránya, a túlsúly a gyermekek 18-20%-ánál jelentkezik, kifejezetten elhízottnak pedig a hazai gyerekek 7-8%-a számít. A túlsúly közismert okozója a felnőttkori krónikus betegségeknek: szív-érrendszeri betegségek, anyagcsere problémák, daganatos betegségek stb., amelyek jelentős része megfelelő táplálkozás és aktív életmód mellett elkerülhető lenne. A túlsúly mellett sajnos az alultápláltság problémája is megjelent, amely gyerekek körében 8-11%-ban fordul elő.

Az elhízás és a túlsúly oka az elfogyasztott és a felhasznált kalóriák közötti energiaegyensúly megbomlása, a felhasznált energiánál nagyobb mértékű táplálékkal felvett energiamennyiég. Az energiaegyensúly felbomlásának a hátterében tehát a magas zsír- és cukortartalmú, nagy energiatartalmú élelmiszerek fogyasztásának növekedése és ezzel egyidőben a fizikai inaktivitás fokozódása áll, mely utóbbi számos munkaforma (fiatalkorban az iskolai munkaformák) ülő jellegéből adódik, illetve a változó közlekedési módoknak és a növekvő urbanizációnak köszönhető.

Az iskolák változatos, kreatív foglalkozásokkal segítették a diákokat a tudatos táplálkozás megismerésében

Fotó: Tények

A Magyar Diáksport Szövetség programja: az Egészséges Táplálkozás Hete

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) Aktív Iskola programjával többek között ezen negatív tendenciák megállítását, hosszú távon pedig megfordítását célozza meg. A program alapelemei első sorban a mozgásösztönzésről szólnak, azonban a probléma komplexitásánál fogva az egészséges táplálkozás témakörével is hangsúlyosan foglalkoznak.

Ennek fényében tartották november 17-21. között az Aktív Iskolákban az Egészséges Táplálkozás Hetét.

A témahétre az MDSZ számos jógyakorlatot, módszertani lehetőséget ajánlott fel az Aktív Iskoláknak az erről szóló webinárium során:

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége háttéranyagokat és saját programját, az Okos Tányér programot mutatta be.

A Nestlé az Egészségesebb Gyermekekért program keretében működik az Etesd az Eszed , amelynek keretében grafikus animációk és interaktív digitális feladatok megoldásával támogatják az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismertek bővítését. A program keretében a legaktívabb iskolák különleges edukációs napot és számos értékes nyereményt nyernek.

Az Aktív Iskola program nagykövete, Béres Alexandra a testképpel kapcsolatosan tartott előadást, felhívva a pedagógusok figyelmét a serdülők körében jelentkező, ehhez kapcsolódó problémákra, és azok javasolt kezelésére.

Korábbi évekből mutatott be jógyakorlatokat több iskola is, ötleteket adva a kreatív, változatos témahét megrendezéséhez.

A színes, kreatív programok országszerte zajlottak egész héten, amelyről az iskolák egymás között osztották meg saját jógyakorlataikat, segítve ezzel a közösség épülését és a szakmai fejlődést. A Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégiumban zajló programokról ez a kisvideó számol be.

Az Aktív Iskola program bemutatása

Háttér

Az Aktív Iskola program bevezetésének hátterében az áll, hogy a fiatalok fittségi állapota aggasztóan gyenge. A hazai iskolások körében a NETFIT® mérések szerint minden 4. gyermek túlsúlyos vagy elhízott. Az állóképességi ingafutás tesztben elért eredmény alapján a tanulóknak csupán megközelítőleg mindössze fele éri el az egészségzónát. Mindennek azért van óriási jelentősége, mert a gyenge fittségi állapotú, túlsúlyos gyerekeknél jóval korábban és nagyobb eséllyel jelentkezhetnek majd a Magyarországon vezető halálokként számontartott szív- és érrendszeri betegségek, illetve a cukorbetegség. A WHO által előírt, legalább napi 60 percnyi mozgást ma hazánkban és világszerte is csupán a gyerekek 20%-a éri el, amely tragikusan alacsony szám. Minden bizonnyal ennek is köszönhető, hogy a mai gyerekek születéskor várható élettartamát már rövidebbre becsülik, mint a szüleikét.