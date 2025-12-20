Nagy a baj! Életveszélyes lehet az alacsony libidó

A Yamagata Egyetem kutatói több mint 20 ezer, 40 év feletti japán egészségügyi adatait elemezték hat éven keresztül. A vizsgálat ideje alatt 503 résztvevő halt meg, közülük 167-en rákban, 67-en szívbetegségben. Az eredmények szerint az alacsony libidójú férfiak korábban halnak – olvasható a fitbook.de weboldalon.

Alacsony libidó, rövidebb élet?

Azoknál a férfiaknál, akik a kezdeti felméréskor alacsony szexuális vágyat jeleztek, minden okból magasabb volt a halálozás esélye, még akkor is, ha figyelembe vették az életkort, testsúlyt, vérnyomást, cukorbetegséget, dohányzást, alkoholfogyasztást és a lelki tényezőket is.

Érdekesség, hogy a nőknél nem mutattak ki hasonló összefüggést, noha körükben gyakrabban számoltak be libidócsökkenésről.

A kutatók szerint az alacsony szexuális vágy összefügghet az egészségtelen életmóddal, valamint kedvezőtlen hormonális, immunológiai és idegrendszeri folyamatokkal. A pontos okok feltárásához azonban további kutatásokra van szükség.

