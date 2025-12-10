A 4 legrosszabb alvási pozíció, amely titokban tönkreteszi a pihenést

A pihentető alvás nem csupán arról szól, hogy meglegyen a napi 7 óra regeneráció. A környezet, a matrac, a párnák és a hálószoba hőmérséklete mind befolyásolják, hogyan ébredünk. Az egyik legfontosabb mégis az alvási pozíció, amely meghatározza, mennyire tud ellazulni a gerinc, az izmok és a légzőrendszer. A rosszul megválasztott testhelyzet akár mikrostresszt is okozhat éjszaka, ami rontja az alvás minőségét – írja az Egészségkalauz.

Rosszul alszik? Lehet, hogy az alvási pozíció az oka!

Fotó: Pixabay / Pexels

Az alvási pozíció hatása a stresszre

Egy bélrendszerre specializálódott orvos, Laurel szerint bizonyos testtartások annyira megterhelők lehetnek, hogy az idegrendszer éjjel sem tud kikapcsolni. A kortizolszint finom egyensúlya ilyenkor felborul, a test pedig feszültebb marad – még akkor is, ha az ember látszólag mélyen alszik.

Dr. Andrea Matsumura alvásszakértő megerősíti: a rossz pozíciók hosszú távon izomfeszülést, ízületi terhelést és reggeli fájdalmakat okozhatnak.

A négy alvási pozíció, amely a legtöbb gondot okozhatja

1. A „múmia pozíció” – túl merev testhelyzet

hanyatt fekvés keresztbe tett karokkal

korlátozott mozgástér

fokozott deréki feszülés

sekély légzés

2. A „fára mászó” pozíció – aszimmetrikus csavarodás

egyik láb felhúzva, törzs elcsavarodva

egyenetlen terhelés a gerincen

reggeli izommerevség

3. A túlzott magzati póz – beszűkült légzés

túlzott begömbölyödés

összenyomott mellkas és has

nyaki feszülés, fejfájás, vállfájdalom

4. A párna átkarolása – csak mértékkel

stabilizálhat, de könnyen túlterheli a vállövet

nagy párna = vállfájdalom, lapocka környéki feszülés

Melyik alvási pozíció a legjobb?

A szakértők szerint az oldalfekvés – különösen a bal oldalon – a legkíméletesebb. A gerinc természetes íve megmarad, a rekeszizom szabadabban mozog, csökken a gyomorégés és könnyebb a légzés.

A hanyatt fekvés akkor ideális, ha nincs horkolási hajlam vagy alvási apnoé. Ilyenkor a test súlya egyenletesen oszlik el, és a gerinc megfelelő alátámasztást kap.

Hogyan javíthat az alvási pozícióján?

Egyszerű szabályok, amelyek sokat számítanak:

támogassa a gerinc természetes ívét

oldalfekvésnél tegyen párnát a térdek közé

hanyatt fekvésnél tegyen kis párnát a térdhajlat alá

kerülje a túlzott csavarodást és görnyedést

a párna magassága igazodjon a testalkathoz

A párna és a matrac szerepe

A megfelelő testhelyzetet sokszor nem a szokás, hanem a felszerelés biztosítja.

Párna: oldalfekvéshez magasabb, hanyatt fekvéshez laposabb párna ajánlott.

Matrac: a túl puha matrac elsüllyeszti a medencét, a túl kemény nem engedi a vállat és a csípőt süllyedni. A legideálisabb általában egy közepesen kemény, jól alátámasztó matrac.

Kapcsolódó tartalmaink:

A szakértők azt javasolják, hogy ne feküdjön túl későn ágyba, mert ez mentális egészségére is hatással lehet. Egy friss kutatás szerint az alvás minősége nemcsak az alvás hosszától, hanem a megfelelő lefekvési idő megválasztásától is függ.