A 4 legrosszabb alvási pozíció, amely titokban tönkreteszi a pihenést

A pihentető alvás nem csupán arról szól, hogy meglegyen a napi 7 óra regeneráció. A környezet, a matrac, a párnák és a hálószoba hőmérséklete mind befolyásolják, hogyan ébredünk. Az egyik legfontosabb mégis az alvási pozíció, amely meghatározza, mennyire tud ellazulni a gerinc, az izmok és a légzőrendszer. A rosszul megválasztott testhelyzet akár mikrostresszt is okozhat éjszaka, ami rontja az alvás minőségét – írja az Egészségkalauz.
Az alvási pozíció hatása a stresszre
Egy bélrendszerre specializálódott orvos, Laurel szerint bizonyos testtartások annyira megterhelők lehetnek, hogy az idegrendszer éjjel sem tud kikapcsolni. A kortizolszint finom egyensúlya ilyenkor felborul, a test pedig feszültebb marad – még akkor is, ha az ember látszólag mélyen alszik.
Dr. Andrea Matsumura alvásszakértő megerősíti: a rossz pozíciók hosszú távon izomfeszülést, ízületi terhelést és reggeli fájdalmakat okozhatnak.
A négy alvási pozíció, amely a legtöbb gondot okozhatja
1. A „múmia pozíció” – túl merev testhelyzet
- hanyatt fekvés keresztbe tett karokkal
- korlátozott mozgástér
- fokozott deréki feszülés
- sekély légzés
2. A „fára mászó” pozíció – aszimmetrikus csavarodás
- egyik láb felhúzva, törzs elcsavarodva
- egyenetlen terhelés a gerincen
- reggeli izommerevség
3. A túlzott magzati póz – beszűkült légzés
- túlzott begömbölyödés
- összenyomott mellkas és has
- nyaki feszülés, fejfájás, vállfájdalom
4. A párna átkarolása – csak mértékkel
- stabilizálhat, de könnyen túlterheli a vállövet
- nagy párna = vállfájdalom, lapocka környéki feszülés
Melyik alvási pozíció a legjobb?
A szakértők szerint az oldalfekvés – különösen a bal oldalon – a legkíméletesebb. A gerinc természetes íve megmarad, a rekeszizom szabadabban mozog, csökken a gyomorégés és könnyebb a légzés.
A hanyatt fekvés akkor ideális, ha nincs horkolási hajlam vagy alvási apnoé. Ilyenkor a test súlya egyenletesen oszlik el, és a gerinc megfelelő alátámasztást kap.
Hogyan javíthat az alvási pozícióján?
Egyszerű szabályok, amelyek sokat számítanak:
- támogassa a gerinc természetes ívét
- oldalfekvésnél tegyen párnát a térdek közé
- hanyatt fekvésnél tegyen kis párnát a térdhajlat alá
- kerülje a túlzott csavarodást és görnyedést
- a párna magassága igazodjon a testalkathoz
A párna és a matrac szerepe
A megfelelő testhelyzetet sokszor nem a szokás, hanem a felszerelés biztosítja.
- Párna: oldalfekvéshez magasabb, hanyatt fekvéshez laposabb párna ajánlott.
- Matrac: a túl puha matrac elsüllyeszti a medencét, a túl kemény nem engedi a vállat és a csípőt süllyedni. A legideálisabb általában egy közepesen kemény, jól alátámasztó matrac.
