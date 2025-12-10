Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trumpnak elege van! Meghökkentő ultimátumot kapott Zelenszkij

stressz

A 4 legrosszabb alvási pozíció, amely titokban tönkreteszi a pihenést

59 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az alvási szokások alapvetően meghatározzák, mennyire pihenjük ki magunkat. A szakértők szerint az alvási pozíció legalább olyan fontos, mint az alvás hossza – bizonyos testhelyzetek pedig akár stresszreakciókat is kiválthatnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
stresszpihentető alvásalvásgerinc

A pihentető alvás nem csupán arról szól, hogy meglegyen a napi 7 óra regeneráció. A környezet, a matrac, a párnák és a hálószoba hőmérséklete mind befolyásolják, hogyan ébredünk. Az egyik legfontosabb mégis az alvási pozíció, amely meghatározza, mennyire tud ellazulni a gerinc, az izmok és a légzőrendszer. A rosszul megválasztott testhelyzet akár mikrostresszt is okozhat éjszaka, ami rontja az alvás minőségét – írja az Egészségkalauz.

alvási pozíció
Rosszul alszik? Lehet, hogy az alvási pozíció az oka!
Fotó: Pixabay / Pexels

Az alvási pozíció hatása a stresszre

Egy bélrendszerre specializálódott orvos, Laurel szerint bizonyos testtartások annyira megterhelők lehetnek, hogy az idegrendszer éjjel sem tud kikapcsolni. A kortizolszint finom egyensúlya ilyenkor felborul, a test pedig feszültebb marad – még akkor is, ha az ember látszólag mélyen alszik.

Dr. Andrea Matsumura alvásszakértő megerősíti: a rossz pozíciók hosszú távon izomfeszülést, ízületi terhelést és reggeli fájdalmakat okozhatnak.

A négy alvási pozíció, amely a legtöbb gondot okozhatja

1. A „múmia pozíció” – túl merev testhelyzet

  • hanyatt fekvés keresztbe tett karokkal
  • korlátozott mozgástér
  • fokozott deréki feszülés
  • sekély légzés

2. A „fára mászó” pozíció – aszimmetrikus csavarodás

  • egyik láb felhúzva, törzs elcsavarodva
  • egyenetlen terhelés a gerincen
  • reggeli izommerevség

3. A túlzott magzati póz – beszűkült légzés

  • túlzott begömbölyödés
  • összenyomott mellkas és has
  • nyaki feszülés, fejfájás, vállfájdalom

4. A párna átkarolása – csak mértékkel

  • stabilizálhat, de könnyen túlterheli a vállövet
  • nagy párna = vállfájdalom, lapocka környéki feszülés

Melyik alvási pozíció a legjobb?

A szakértők szerint az oldalfekvés – különösen a bal oldalon – a legkíméletesebb. A gerinc természetes íve megmarad, a rekeszizom szabadabban mozog, csökken a gyomorégés és könnyebb a légzés.

A hanyatt fekvés akkor ideális, ha nincs horkolási hajlam vagy alvási apnoé. Ilyenkor a test súlya egyenletesen oszlik el, és a gerinc megfelelő alátámasztást kap.

Hogyan javíthat az alvási pozícióján?

Egyszerű szabályok, amelyek sokat számítanak:

  • támogassa a gerinc természetes ívét
  • oldalfekvésnél tegyen párnát a térdek közé
  • hanyatt fekvésnél tegyen kis párnát a térdhajlat alá
  • kerülje a túlzott csavarodást és görnyedést
  • a párna magassága igazodjon a testalkathoz

A párna és a matrac szerepe

A megfelelő testhelyzetet sokszor nem a szokás, hanem a felszerelés biztosítja.

  • Párna: oldalfekvéshez magasabb, hanyatt fekvéshez laposabb párna ajánlott.
  • Matrac: a túl puha matrac elsüllyeszti a medencét, a túl kemény nem engedi a vállat és a csípőt süllyedni. A legideálisabb általában egy közepesen kemény, jól alátámasztó matrac.

Kapcsolódó tartalmaink:

A jobb alvás titka a lefekvési időben rejlik – szakértők adnak tanácsot

A szakértők azt javasolják, hogy ne feküdjön túl későn ágyba, mert ez mentális egészségére is hatással lehet. Egy friss kutatás szerint az alvás minősége nemcsak az alvás hosszától, hanem a megfelelő lefekvési idő megválasztásától is függ.

A jó alvás a hosszú élet titka

Az utóbbi években egyre több bizonyíték mutat arra, hogy az alvás nem csupán jó közérzetünk alapja, hanem a várható élettartam egyik kulcstényezője is. Egy friss beszámoló a SLEEP Advances folyóirat eredményeire támaszkodva arra figyelmeztet, hogy a tartósan elégtelen alvás összefügghet a rövidebb élettartammal. Ha rendszeresen kevesebbet alszunk a szükségesnél, az nemcsak a másnapi teljesítményünkön látszik, hanem hosszú távon az egészségünk is károsodik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!