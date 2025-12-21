Angol zenei csemegék Howard Williams budapesti koncertjén!

Howard Williams / Fotó: Bublik Robert Forrás: Magyar Rádió Művészeti Együttesei

Howard Williams

Az elismert brit karmester elhivatottsága, mély zenei tudása és különleges stílusa révén új életet lehelt számos klasszikus darabba, és meghatározó alakjává vált a kortárs zenei életnek. Howard Williams olyan neves zenekarokkal dolgozott együtt többek között, mint a Royal Philharmonic Orchestra, a BBC Symphony Orchestra és a Los Angeles Philharmonic. Williams stílusát a dinamizmus és az érzelmes interpretáció jellemzi. Munkái során mindig nagy figyelmet fordít a zenekari hangzás árnyalataira, hogy a legteljesebb élményt nyújtsa a közönségnek. Karrierje során számos díjat nyert, zenei teljesítményeiért széleskörű elismerésnek örvend a szakmában. Howard Williams-t különleges kapcsolat fűzi Magyarországhoz: a kortárs magyar zenéért végzett munkájáért Artisjus-díjat, a magyar zene külföldi népszerűsítéséért pedig Bartók-érem kitüntetést kapott.

Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara / Fotó: Vörös Attila Forrás: Magyar Rádió Művészeti Együttesei

ANGOL-EST. KORONÁZÁS.

A műsor elején, a barokk korszakot Purcell és Händel, a 19-20. századot Hubert Parry, William Walton és Benjamin Britten kompozíciói reprezentálják. A hangverseny egyik különlegessége a skót James MacMillan műve, melyet maga II. Erzsébet királynő rendelt saját temetési szertartására. Amikor a mű 2022. szeptember 19-én a Westminster apátságban felcsendült, világszerte több millióan hallgatták. A királyi családhoz kapcsolódik Hubert Parry himnusza is (I Was Glad), melyet legelőször 1902-ben, VII. Edward, majd V. György, II. Erzsébet, legutóbb pedig III. Károly koronázási ünnepségén adtak elő.

G. F. Händel: Zadok the Priest

H. Purcell: Come Ye Sons of Art

J. MacMillan: Who Shall Separate Us?

H. Parry: I Was Glad

W. Walton: Gordonkaverseny

B. Britten: Változatok és fúga egy Purcell-témára

Vezényel: Howard Williams

Közreműködik:

Rohmann Ditta (gordonka), Gábor Audrey (szoprán), Bárány Péter (kontratenor), Gavodi Zoltán (kontratenor), Najbauer Lóránt (basszus)

Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, Énekkara és Gyermekkórusa

