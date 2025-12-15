Új szabályok jövőre, autósok, figyelem! – ezek nélkül megbírságolhatják

Januártól több európai országban – így nálunk is – változnak a kötelező autós tartozékokra vonatkozó szabályok. A kötelező tartozékokon túl – mint az elakadásjelző háromszög, a láthatósági mellény és az elsősegélydoboz – egyre nagyobb hangsúly kerül a felszerelések meglétére és állapotára.

A rendőrség bármikor ellenőrizheti a kötelező tartozékokat az autósoknál

Fotó: MW-archív

A szabályszigorítás célja, hogy baleset vagy műszaki meghibásodás esetén a járművezetők és utasaik biztonsága jobban biztosított legyen, de a hiányosságokat már ellenőrzésnél is szankcionálhatják. Elindulás előtt érdemes áttekinteni a felszerelések állapotát és hozzáférhetőségét, ellenőrizni a pótkereket vagy a defekttűrő abroncsot, valamint a külföldi utak előtt tájékozódni az adott ország egyedi előírásairól is – írja a Teol.

Elengedhetetlen autós kellékek

Ezek mindenképpen legyenek nálunk, ha ezekbe az országokba utazunk:

Ausztria, Olaszország, Szlovákia: kötelező a fényvisszaverő mellény viselése, ha az utas kiszáll a járműből.

kötelező a fényvisszaverő mellény viselése, ha az utas kiszáll a járműből. Franciaország: alkoholszonda tartása kötelező az autóban.

alkoholszonda tartása kötelező az autóban. Lengyelország: tűzoltókészülék megléte előírt.

tűzoltókészülék megléte előírt. Csehország: pótkerék vagy defekttűrő abroncs

pótkerék vagy defekttűrő abroncs Románia: két fényvisszaverő háromszög, fényvisszaverő mellény, pótkerék és alapvető szerszámkészlet (hazánkban csak ajánlott), tűzoltókészülék (hazánkban csak ajánlott), elsősegélycsomag.

A legnagyobb változás 2026-ban Spanyolországban lép életbe, ahol az elakadásjelző háromszöget teljesen kiváltja egy modern, narancssárga villogó fényt kibocsátó, GPS-es jelzőfény, a V-16-os vészfény

– írja a Baon.

A szakértők szerint komoly szigorításokra lehet számítani: a kötelező felszerelések hiánya akár százezres bírságot is vonhat maga után.

