Újra járható a botrányosan megépített borsodi autópálya

December 17-én újra járható az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakasza, amelyet 2024 februárjában zártak le, alig két és fél évvel az átadása után.

Az M30-as autópálya beomlott szakasza Miskolc és Szikszó között

Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

A lezárás oka nem természeti katasztrófa vagy előre nem látható esemény volt, hanem egy súlyos kivitelezési hiba, amelyért a beruházás kivitelezőjét, az osztrák Strabagot terheli felelősséget. Az útpálya megsüllyedt, a szerkezet elmozdult, a forgalom pedig majdnem két évig átterelődött az alacsonyabb rendű utakra – a következményeket, a lassabb menetidőt a térség lakói és az átutazók fizették meg.

Az M30-as autópálya javítása elhúzódott

A Strabag garanciális javításokra kényszerült, miután egyértelművé vált, hogy a problémák nem felszíniek, hanem a pályaszerkezet rossz építése miatt süllyedt meg az út.

A javítások elhúzódtak, a határidők csúsztak, miközben a kivitelező részéről rendre magyarázatok érkeztek a talajviszonyokról és az „előre nem látható körülményekről”.

Ezek az érvek azonban nehezen védhetők egy olyan autópálya esetében, amelyet éppen azért építenek, hogy évtizedekig biztonságosan működjön.

Az ügy a politikát is elérte, Lázár János építési és közlekedési miniszter kemény fogalmazott az ügyben.

Úgy mondom, ahogy felénk szokták, a Strabag átbaszott bennünket”

– nyilatkozta a politikus.

Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond az M30 -as autópálya helyreállításáról tartott lakossági fórumon Szikszón

Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

A miniszter úgy látja, hogy a Strabag a választópolgárokat büntette és szórakozik a kormánnyal.

Megmutatja, hogy milyen egy igazi gyarmatosító”

– mondta. Lázár szerint ez a pénzről szólt, mivel a Strabag mohó volt, a nagyobb profit érdekében kihagyta a megfelelő műszaki megoldást, ennek lett következménye a süllyedés.

Most, hogy az M30-as újra járható lesz, a történetnek nem lezárulnia kellene, hanem tanulságot levonni belőle. A közpénzből épült M30-as autópálya esete nem technikai balszerencse, hanem kivitelezési kudarc, amely világosan rámutat: a Strabag hibája hónapokra megbénította egy térség közlekedését.