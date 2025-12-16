Hírlevél
Újra járható a botrányosan megépített borsodi autópálya

autópálya

Újra járható a botrányosan megépített borsodi autópálya

1 órája
Szerdán újra birtokba vehetik az autósok a Strabag hanyag munkája miatt korábban beomlott és emiatt lezárt borsodi sztrádát. Az M30‑as autópálya Szikszó környéki szakaszát még 2024 februárjában kellett teljesen lezárni, miután komoly szerkezeti hibák keletkeztek a burkolatban és beomlott az út.
December 17-én újra járható az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakasza, amelyet 2024 februárjában zártak le, alig két és fél évvel az átadása után.

Szikszó, 2025. július 16.Munkagépek dolgoznak az M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakaszának helyreállításán Szikszó határában 2025. július 16-án. A szakaszt az üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tavaly február 17-én zárta le, miután a pályaszerkezet több helyen is elmozdult, a burkolat pedig megrepedt. A helyreállítás az ütemtervnek megfelelően halad, várhatóan október 31-re elkészülnek a munkálatokkal.MTI/Vajda János, autópálya
Az M30-as autópálya beomlott szakasza Miskolc és Szikszó között
Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

A lezárás oka nem természeti katasztrófa vagy előre nem látható esemény volt, hanem egy súlyos kivitelezési hiba, amelyért a beruházás kivitelezőjét, az osztrák Strabagot terheli felelősséget. Az útpálya megsüllyedt, a szerkezet elmozdult, a forgalom pedig majdnem két évig átterelődött az alacsonyabb rendű utakra – a következményeket, a lassabb menetidőt a térség lakói és az átutazók fizették meg.

Az M30-as autópálya javítása elhúzódott

A Strabag garanciális javításokra kényszerült, miután egyértelművé vált, hogy a problémák nem felszíniek, hanem a pályaszerkezet rossz építése miatt süllyedt meg az út. 

A javítások elhúzódtak, a határidők csúsztak, miközben a kivitelező részéről rendre magyarázatok érkeztek a talajviszonyokról és az „előre nem látható körülményekről”. 

Ezek az érvek azonban nehezen védhetők egy olyan autópálya esetében, amelyet éppen azért építenek, hogy évtizedekig biztonságosan működjön.

Az ügy a politikát is elérte, Lázár János építési és közlekedési miniszter kemény fogalmazott az ügyben.

Úgy mondom, ahogy felénk szokták, a Strabag átbaszott bennünket” 

– nyilatkozta a politikus.

Szikszó, 2025. február 17.Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond az M30-as autópálya helyreállításáról tartott lakossági fórumon Szikszón 2025. február 17-én.MTI/Vajda János
Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond az M30-as autópálya helyreállításáról tartott lakossági fórumon Szikszón
Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

A miniszter úgy látja, hogy a Strabag a választópolgárokat büntette és szórakozik a kormánnyal. 

Megmutatja, hogy milyen egy igazi gyarmatosító” 

– mondta. Lázár szerint ez a pénzről szólt, mivel a Strabag mohó volt, a nagyobb profit érdekében kihagyta a megfelelő műszaki megoldást, ennek lett következménye a süllyedés.

Most, hogy az M30-as újra járható lesz, a történetnek nem lezárulnia kellene, hanem tanulságot levonni belőle. A közpénzből épült M30-as autópálya esete nem technikai balszerencse, hanem kivitelezési kudarc, amely világosan rámutat: a Strabag hibája hónapokra megbénította egy térség közlekedését.

 

 

