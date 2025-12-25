Hírlevél
autópálya matrica

Autópályamatrica-változások, bombariadó iskolákban, budapesti szállodatűz

Az év eleje, 2025 januárja erősen indult a hazai hírekben. Az Origo Itthon rovatának legolvasottabb cikkei jól mutatják, hogy az embereket elsősorban a biztonság, az autópálya-matrica ára és a mindennapokat érintő kérdések foglalkoztatták. És ez valószínűleg jövőre is így lesz.
autópálya matricaautópályatűzesetBombariadó

Nagy érdeklődés övezte a 2025-ös autópálya-matrica szabályok változásait.

Herceghalom, 2025. május 18.A drónnal készült felvételen a versenyzők a 46. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny ötödik, 170 kilométeres Etyek - Esztergom szakaszán, Herceghalom és Zsámbék között az M1-es autópálya felüljárójánál 2025. május 18-án.MTI/Máthé Zoltán, autópálya-matrica
Az autópálya-matricák árának alakulása sok autóst érdekelt az év elején
Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Az éves matricák érvényessége, az árak, az új díjszabás és a pótdíjfizetés lehetősége különösen nagy figyelmet váltott ki, hiszen egy rossz döntés akár több tízezer forintos bírságot is jelenthet. Nem véletlen, hogy ez a téma az egyik legolvasottabb gyakorlati hír lett az év első hónapjában.

Az autópálya-matricák mellett bombafenyegetés-hullám

Az idei év elejét beárnyékolta az iskolákat érintő bombafenyegetés-hullám, amely országszerte riadalmat keltett. Százával kaptak fenyegető e-maileket az oktatási intézmények, rendőri intézkedések és kiürítések követték egymást. Bár robbanószerkezetet szerencsére sehol nem találtak, az esetek komoly társadalmi visszhangot váltottak ki.

Budapesti szállodtűz

Január elején egy budapesti szállodában történt tűzeset is sokakat megrázott. Egy szobában keletkezett tűz miatt vendégek százait kellett ideiglenesen kimenekíteni az épületből. 

Bár személyi sérülés nem történt, az eset emlékeztetett arra, milyen gyorsan válhat egy hétköznapi helyzet veszélyessé, és mennyire fontos a gyors hatósági beavatkozás.

A januári legolvasottabb Itthon-hírek közös tanulsága, hogy a közbiztonság és a mindennapi életet érintő változások álltak az érdeklődés középpontjában az év első heteiben.

 

