Autósok rémálma a vadgázolás – Zalában már tesztelik a megoldást

Hazánk útjain sok baleset okozói voltak már a vadak: szarvasok, őzek, rókák és vaddisznók bármelyik pillanatban előbukkanhatnak az erdők szélén, és az autók elé ugorhatnak.

Még egy kis róka is komoly kárt tud okozni az autóban

Fotó: Ronald Rampsch / Shutterstock

Télen, a korán sötétedő, ködös napokon a látási viszonyok is romlanak, ami tovább növeli a kockázatot. A helyzet kezelése nemcsak a vezetők figyelmén múlik.

A Zalavölgye Vadásztársaság fővadásza szerint az út menti vadriasztó prizmák hatékony megoldást jelentenek: ezek az eszközök úgy törik a fényszórók fényét, hogy az a vadakat távol tartja az úttól, és jelentősen csökkentheti az ütközések számát azokon a szakaszokon, ahol már kipróbálták ezeket.

A társaság tervezi további helyszínekre is kihelyezni a prizmákat – írja a Zaol.

Ne tegyük az autóba az elütött vadat

Baleset esetén kulcsfontosságú, hogy a sofőr ne hagyja el a helyszínt: a vadgázolás közúti balesetnek számít, így a rendőrséget értesíteni kell, és jegyzőkönyvet kell felvenni. Fontos azt is tudni, hogy az elütött vad az adott vadásztársaság tulajdonát képezi, ezért senki sem viheti el az állatot az út mellől – ez lopásnak minősül.

Tehát, ne vigyük haza, hogy majd „csináljunk belőle egy finom pörköltöt vagy kolbászt.”

A szakértők azt javasolják, hogy erdős, vadveszélyes szakaszokon mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelően vezessünk, lassítsunk, és semmiképp se dudáljunk a vadra – ez ugyanis gyakran inkább megállásra készteti az állatot, mintsem távol tartja azt.

Itt egy videó, amikor szarvas ugrott éjszaka az autó elé: