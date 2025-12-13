Olcsó házat keres a Balatonnál? – mutatjuk

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Ki ne szeretne olcsón ingatlant venni, pláne a vízparton? Balatonfűzfőn most egy könnyen mozgatható, olcsó mobilház vár új tulajdonosára – a vontatható, teljesen felszerelt faház ideális lehet nyaralónak, vendégháznak vagy akár rugalmas, természetközeli irodának is a Balaton partján vagy bármely más helyszínen.
balatonbalatonfűzfőmobilházingatlan

Balatonfűzfőn kínálnak eladásra egy különleges, négykerekű mobilházat, amelynek érvényes műszaki vizsgája is van, így az új tulajdonos azonnal el tudja vinni és telepíteni a számára ideális helyre – akár egy tóparti telekre, hétvégi erdei parcellára vagy akár külső irodaként szolgáló pontba is.

Balaton
Nem nagy, de a célnak megfelelhet ez a Balatonfűzfőn eladó mobilház
Fotó: Gonahome

A mindössze 6 méter hosszú és 2,5 méter széles mobilház okosan kihasznált mintegy 15 négyzetméteres belső térrel rendelkezik, amelyben modern konyha vár hűtőszekrénnyel, mosogatóval és mikrohullámú sütővel, továbbá teljesen kiépített fürdőszoba – zuhanyzóval, WC-vel és bojlerrel. A hálórész kényelmes fekvőhelyet biztosít, miközben a melegburkolat és a fa hatású falpanelek otthonos, barátságos hangulatot teremtenek – írja a VEOL.

Kedvező árú ingatlan a Balatonnál

A ház fűtését és hűtését klímaberendezés biztosítja, így az akár egész éves használatra is alkalmas. Az elektromos, víz- és szennyvíz-csatlakozások elő vannak készítve, ami gyors telepítést tesz lehetővé. 

A mobilitás és viszonylag alacsony fenntartási költség miatt a mobilház nemcsak saját használatra, hanem kiadásra, nyaralónak vagy vendégháznak is vonzó opció lehet. 

Az ingatlan ára körülbelül 13,5 millió forint, ami a Balaton környéki ingatlanpiacon kifejezetten kedvező árnak számít egy könnyen mozgatható, komfortos kis otthonért.

Még a nyár elején írt arról az Origo, hogy élénk volt a kereslet a nyaralók iránt a Balatonnál. Meg arról is, hogy történelmi csúcson a Balaton környéki ingatlanpiac.
 

 

