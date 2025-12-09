Csipkedik a fürdőzőket: trópusi halinvázió fenyegeti a Balatont!

A Balaton közelében található Hévízi-csatornában egyre több olyan idegenhonos hal bukkan fel, amelyek eredetileg akváriumi környezetből származnak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet adatai szerint az elmúlt 24 évben 89 új halfaj jelent meg a hazai vizekben, így az ismert idegenhonos fajok és hibridek száma már közel 130-ra emelkedett. A szakértők úgy vélik, sok példányt tulajdonosaik engedhettek szabadon, miután megunták őket vagy kinőtték az akváriumot – tájékoztat a VEOL.hu.

Veszélyben a Balaton?

Fotó: Pexels

A Hévízi-csatorna meleg vizében ma már olyan egzotikus fajok is megtelepedtek, mint a jukatáni fogasponty, a citromsügér, a tűzfejű tarkasügér vagy akár a ragadozó jaguársügér.

Balaton: súlyos kockázat az idegenhonos fajok terjedése

A kutatók attól tartanak, hogy ezek az eredetileg trópusi halak idővel képesek lehetnek alkalmazkodni a hidegebb környezethez is. Ennek már létezik precedense:

a szúnyogirtó fogasponty az elmúlt száz évben annyira jól tolerálta a hűvösebb vizeket, hogy ma már stabil állományt alkot a Kis-Balatonban is.

A faj az 1920-as években szabadult ki a Hévízi-csatornába, miután a kutatási célú ketrecek megrongálódtak.

A szúnyogirtó fogasponty (Gambusia affinis)

Fotó: Wikipedia / Közkincs

A jelenlegi trópusi halak között azonban már olyan fajok is feltűntek, amelyek jóval nagyobb veszélyt jelenthetnek az ökoszisztémára. Nemrég ugyanis a kígyófejű hal fiatal egyedeit is megtalálták a csatornában –

a nemzetség több tagja agresszív viselkedéséről és gyors terjedéséről ismert, hazai forgalmazása ezért tiltott.

A kígyófejű hal vagy afrikai sokúszós angolna (Erpetoichthys calabaricus)

Fotó: Wikipedia / Michał Zalewski / CC BY-SA 3.0

Miért probléma az akváriumi halak kiengedése?

A szakemberek szerint az akváriumi eredetű fajok gyors terjedésének egyik fő oka, hogy sok tulajdonos a megunt vagy problémássá váló halakat egyszerűen természetes vizekbe engedi. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főmunkatársa szerint nagy előrelépés lenne egy „visszaváltási rendszer” kialakítása az akváriumi halak számára, amely csökkentené a szándékos kiengedésből adódó terhelést.

A fürdőzők sem maradnak érintetlenek

A Hévízi-csatorna nemcsak kutatók, hanem evezősök és – bár nem legális – nyári fürdőzők kedvelt helyszíne is. A kisméretű trópusi fajok már most is csipkedik a vízben tartózkodók bőrét, ami ugyan nem veszélyes, de jelzésértékű:

az idegenhonos állomány gyorsan alkalmazkodik és terjed.

A szakértők véleménye:

Ha nem lépünk időben, hosszú távon a Balaton teljes ökológiai rendszere sérülhet, és több őshonos faj is veszélybe kerülhet!

