Ezek a forgatókönyvek a Balaton jövőjével kapcsolatban – kiszárad-e a magyar tenger?

Két hónappal korábban, október 6-án még 66 centiméter volt a vízszint. Sőt, október végéig tovább apadt a tó, ami sokak aggodalmát fokozta. A közösségi médiában olyan fotók is megjelentek, amelyek alapján úgy tűnt, mintha sziget alakult volna ki az alacsony vízállás miatt. A szakértők akkor jelezték, hogy ilyen mélypontot évtizedek óta nem mértek, ezért érthető a félelem, hogy hosszabb távon akár a Balaton jövője is veszélybe kerülhet – írja a Zaol.

Kilátszik a meder Balatonfenyvesen a szabadstrandnál az alacsony vízállás miatt

Fotó: MTI/Varga György / MTI/Varga György

Vízpótlás lehet szükséges, hogy a Balaton megmaradjon

A történelmi adatsorok mást mutatnak. A több száz évre visszanyúló mérések szerint többször előfordult már drasztikus vízszintcsökkenés, sőt a mesterséges vízpótlás gondolata is felmerült korábban. Mégsem volt szükség beavatkozásra, a tó minden esetben természetes módon regenerálódott, az apadást magától követte a vízszint emelkedése. Úgy tűnik, ezúttal is elindult a javulás. A késő őszi, kora téli időszakra jellemző csapadék és beszivárgás hatására a Balaton vízszintje már ismét növekszik, a december eleji 70 centiméter ennek a jele.

Bár a tó most megint magára talált, a klímaváltozás hatását nem lehet figyelmen kívül hagyni. A szakértők szerint nem az a kérdés, hogy lesz-e szükség vízpótlásra, hanem az, hogy mikor válik ez elkerülhetetlenné.

A kedvezőbb forgatókönyvek szerint a Balaton még a század végén is megőrzi mai formáját, de jóval gyakoribbak lesznek a mostanihoz hasonló alacsony vízszintek. Egyes kutatók úgy vélik, a jelenlegi, kizárólag leeresztésre épülő vízszintszabályozás nem tudja kezelni az egyre szélsőségesebb ingadozásokat, így 2040 után időszakos vízpótlás válhat szükségessé ahhoz, hogy a tó jelenlegi használati módjai fennmaradjanak.

A realistább modellek szerint hosszú távon a Balaton mai kiterjedése csak rendszeresen működő vízpótló rendszerrel lesz megőrizhető, különösen a század második felében.

