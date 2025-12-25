Látott már karácsonyfát a Balatonban? Mindenképp látnia kell ezt a videót!

A szenteste előtti program bebizonyította, hogy az ünnepi hangulat rossz időben is megteremthető. A feldíszített fenyő végül a Balaton medrében kapott helyet, erős szimbolikus üzenetet hordozva – számolt be róla a VEOL.

Megérkezett a várva várt fenyő a Balaton partjára.

Fotó: VEOL

Balaton karácsonyfája idén is a vízbe került

A szervezők már 10 órától meleg teával és forralt borral fogadták az érkezőket. A programot a Zajongó gyerekzenekar műsora nyitotta meg, amely a legkisebbeket is bevonta az ünnepvárásba. Nem sokkal később látványos felvonulás érkezett a strandra.

A karácsonyfát lovas kocsin hozták, ami tovább erősítette az esemény hagyományőrző jellegét.

Pontban 11 órakor az Újévi Csobbanás szervezői a vízbe állították a fát. Ez volt a délelőtt legmeghatóbb pillanata a résztvevők számára. A különleges karácsonyfa január 1-jéig díszíti a szigligeti partszakaszt. Az ünnepi időszakot az újévi csobbanáskor zárják le, amikor a fenyőt kiemelik a tóból.

Balaton vizében az ünnepi fenyő.

Fotó: VEOL

Fénykomppal szelhetjük át a Balatont

A BAHART idén is elindította karácsonyi fényekbe öltöztetett kompját, amely Szántódrév és Tihanyrév között közlekedik az adventi és téli időszakban, így január végéig különleges élményt nyújt az utasoknak a Balaton vizén. Az ünnepi fénykomp reggeli és esti járatokat kínál, és a díszkivilágítás varázslatos hangulatot teremt a téli tájban az átkelés során.

Karácsonyi pihenés a Balatonnál

Idén karácsonykor is sokan cserélik belföldi pihenésre az ünnepi sürgés-forgást. Mivel az év utolsó hosszú hétvégéje öt napot jelent, a legtöbben két- és hároméjszakás tartózkodási időt választottak. A legnépszerűbb úti cél Budapest mellett a balatoni Siófok.