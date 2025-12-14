Balatoni nyarak nyomában: így pusztul a régi tábor

A Balaton közelében álló, egykor nyüzsgő üdülőtábor ma már inkább az urbexkedvelők célpontja, mintsem pihenni vágyó családoké.

Felfalja a természet ezt a balatoni tábort

Fotó: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon / Facebook

A málló vakolat, a szétdobált bútorok és az elhagyott belső terek arról árulkodnak, hogy az épületek hosszú ideje üresen állnak. A természet lassan, de biztosan visszahódítja a területet.

Az egykori közösségi terekben még fellelhetők a múlt nyomai: kopott padlók, régi szekrények és elsárgult falak idézik fel a rendszerváltás előtti balatoni nyarak hangulatát.

Az itt készült fotók – amelyeket az elhagyatott helyeket bemutató közösségi oldalak is megosztottak – különös, nosztalgikus atmoszférát teremtenek, egyszerre idézve fel az emlékeket és az elmúlás érzését – írja a Veol.

Gyermekkori balatoni élmények

Az idősebb korosztályból sokan, akik valaha vállalati vagy SZOT-üdülőben töltötték a nyarakat, könnyen ráismernek a hely hangulatára. A hozzászólók emlékei szerint ezek a táborok barátságok születésének, közös játékoknak és meghatározó gyermekkori élményeknek adtak otthont.

Mindez ma már csupán emlék, amelyet a csend és az omladozó falak őriznek.

A romos balatoni tábor sorsa egyelőre bizonytalan - ahogy több korábbié is -, ám jelenlegi állapota jól példázza, miként tűnnek el lassan azok a helyek, amelyek egykor a tömeges üdülés szimbólumai voltak. Ha nem történik változás, az egykori nyári élmények helyszínét végleg magába olvasztja a természet és a feledés.