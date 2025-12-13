Ilyet máshol nem látsz: különleges élménnyel vár a balatonfüredi jégpálya

Hírlevél
A téli időszak egyik leglátványosabb balatonfüredi attrakciója idén is megnyitotta kapuit a korcsolyázók előtt. A balatonfüredi jégpálya nemcsak méreteivel, hanem különleges kialakításával is kiemelkedik, hiszen több városi helyszínt köt össze egy közel egy kilométer hosszú jégfolyosóval.
Balatonfüredjégpályanyitás

A balatonfüredi jégpálya a Zákonyi utcai pályától indulva a Vitorlás téren át egészen a Tagore sétányon álló Széchenyi-szoborig vezet, összesen mintegy 3600 négyzetméteres jégfelületen. Az ünnepi fényekkel megvilágított pályarendszer a Balaton térségének legnagyobb ilyen jellegű létesítménye, amely január 31-ig várja a látogatókat - írja a Balatonfured.hu.

Korcsolyázók a balatonfüredi jégpálya jégfolyosóján
Korcsolyázók a balatonfüredi jégpálya jégfolyosóján
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Vitorlás téren kialakított pályán a legkisebbekre is gondoltak: itt egy ingyenesen használható tipegő jégpálya áll rendelkezésre, a melegedő sátorban pedig mesefilmek vetítésével segítik a pihenést. A jégfolyosóról több ponton is le lehet csatlakozni, a vízparthoz való könnyebb átjárást pedig két ideiglenes híd biztosítja.

Mikor látogatható a balatonfüredi jégpálya, és mennyibe kerül a belépő?

A jégpálya minden nap nyitva tart, a jég karbantartása miatt meghatározott idősávokban használható.
Hétköznapokon és vasárnap:

  • 9:00–11:30
  • 13:00–15:30
  • 17:00–20:00

Szombaton:

  • 10:00–12:30
  • 14:00–16:30
  • 18:00–21:00

A felnőtt belépő 2900 forint, a diák- és nyugdíjasjegy 2200 forintba kerül, míg a 3–6 éves gyermekek 1300 forintért válthatnak belépőt. A füredi lakosok kedvezményes áron használhatják a pályát. 

Jó hír a téli sportok szerelmeseinek – megnyitott az ország legkülönlegesebb műjégpályája

Megnyitotta kapuit Magyarország egyedülálló, kétszintes jégpályája, a Csepeli Jégpark. A Szent Imre téren lévő létesítményben fényalagút, 400 méteres jégfolyosó és megújult látványvilág várja a korcsolyázókat.
 

 

