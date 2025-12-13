Ilyet máshol nem látsz: különleges élménnyel vár a balatonfüredi jégpálya

A balatonfüredi jégpálya a Zákonyi utcai pályától indulva a Vitorlás téren át egészen a Tagore sétányon álló Széchenyi-szoborig vezet, összesen mintegy 3600 négyzetméteres jégfelületen. Az ünnepi fényekkel megvilágított pályarendszer a Balaton térségének legnagyobb ilyen jellegű létesítménye, amely január 31-ig várja a látogatókat - írja a Balatonfured.hu.

Korcsolyázók a balatonfüredi jégpálya jégfolyosóján

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Vitorlás téren kialakított pályán a legkisebbekre is gondoltak: itt egy ingyenesen használható tipegő jégpálya áll rendelkezésre, a melegedő sátorban pedig mesefilmek vetítésével segítik a pihenést. A jégfolyosóról több ponton is le lehet csatlakozni, a vízparthoz való könnyebb átjárást pedig két ideiglenes híd biztosítja.

Mikor látogatható a balatonfüredi jégpálya, és mennyibe kerül a belépő?

A jégpálya minden nap nyitva tart, a jég karbantartása miatt meghatározott idősávokban használható.

Hétköznapokon és vasárnap:

9:00–11:30

13:00–15:30

17:00–20:00

Szombaton:

10:00–12:30

14:00–16:30

18:00–21:00

