Gyászol, megtört Bodrogi Gyula

Sokkoló hír rázta meg a magyar színésztársadalmat: 82 éves korában elhunyt Balázs Péter. A művész halálhíre mélyen megrázta kollégáit és barátait.
82 éves korában elhunyt Balázs Péter Kossuth-díjas színművész, a Szigligeti Színház korábbi igazgatója. A Nemzet Színésze díjjal kitüntetett Balázs Péter halálát a közeli barátok és kollégák, köztük Bodrogi Gyula is nehezen tudták feldolgozni – írja a Blikk

Az lehetetlen! Hát ő egy gyerek volt hozzám képest!

 – mondta szomorúan Bodrogi Gyula. A legendás színész és barátja életét és pályáját mély tisztelettel idézte fel. 

Most nagyon haragszom az életre! Gyerekkora óta ismertem. Ő egy jó humorú, kedves, egészséges ember volt

 – tette hozzá. 

Balázs Pétert és Bodrogi Gyulát több évtizedes szakmai kapcsolat és barátság fűzte össze. Számos kabaréjelenetben, filmben és sorozatban dolgoztak együtt. 

Meghalt Balázs Péter

Szerda reggel elhunyt Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, egykori színházigazgató. Balázs Péter 82 éves volt. A teátrum közleményében „szeretett egykori igazgatónk, barátunk és példaképünk” megfogalmazással búcsúzik a művésztől, aki a Szigligeti Színházat igazi otthonná tette a társulat és a közönség számára egyaránt.

 

