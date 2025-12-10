Emlékezünk: Balázs Péter élete képekben – galéria

Ahogy az Origo is beszámolt róla, szerdán reggel elhunyt Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, egykori színházigazgató. Balázs Péter 82 éves volt.
Mély fájdalommal tudatta a Szigligeti Színház, hogy ma reggel elhunyt Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, egykori színházigazgató, aki 2007-től 2021 nyaráig vezette az intézményt.
Szeretett egykori igazgatónk, barátunk és példaképünk” megfogalmazással búcsúzik a művésztől a Szigligeti Színház.
Balázs Péter életéről készült galériánkat a képre kattintva tekintheti meg:
Galéria: Balázs Péter élete képekben
1/19
A Magyar Rádió 20-as stúdiója, hangjáték próbafelvétele, előtérben Balázs Péter, 1975
