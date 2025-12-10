Emlékezünk: Balázs Péter élete képekben – galéria

Mély fájdalommal tudatta a Szigligeti Színház, hogy ma reggel elhunyt Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, egykori színházigazgató, aki 2007-től 2021 nyaráig vezette az intézményt.

Balázs Péter - Fotó: MW

Szeretett egykori igazgatónk, barátunk és példaképünk” megfogalmazással búcsúzik a művésztől a Szigligeti Színház.