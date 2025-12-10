Meghalt Balázs Péter

A Színház Online azt írja, hogy mély fájdalommal tudatta a Szigligeti Színház, hogy ma reggel elhunyt Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, egykori színházigazgató, aki 2007-től 2021 nyaráig vezette az intézményt.

Balázs Péter - Forrás: Origo

A teátrum közleményében „szeretett egykori igazgatónk, barátunk és példaképünk” megfogalmazással búcsúzik a művésztől, aki a Szigligeti Színházat igazi otthonná tette a társulat és a közönség számára egyaránt.

Balázs Péter vezetése alatt születtek azok a hagyományok, mint a népszerű Szilveszteri Gála, amelyek

országos figyelmet kaptak, és amelyek generációk számára jelentettek felejthetetlen kulturális élményt.

A színház saját halottjának tekinti az elhunyt igazgatót.

A társulat, a város, a közönség és mindazok, akik szerették — gyászoljuk, és örökké hálásak vagyunk neki és mindig emlékezni fogunk Rá! Munkád, lelked és szereteted tovább él a színpadon, a nézők tapsában és a színházunk falai között. Ezt megígérjük Neked!

– írják.

Balázs Péter élete

Balázs Péter 1943. március 5-én született Budapesten. 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán.

Pályája a veszprémi Petőfi Színházban kezdődött, majd 1970-ben a budapesti Vígszínházban folytatódott, ahol 1989-ben rendezőként bemutatkozott.

1995-2007 között szabadfoglalkozású színész. 1996-2000-ig vezetőségi tagja volt a Magyar Színész-kamarai Egyesületnek. Komikus karakterszerepeiről ismert, de rendezőként is bemutatkozott, népszerű szinkronszínész, s kabaréműsorokat is szerkesztett. Számos tv-sorozatban is játszott (Linda, Kisváros I-XIII., Öregberény I-VI., Patika I-XIV. )