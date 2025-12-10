Meghalt Balázs Péter

A Színház Online azt írja, hogy mély fájdalommal tudatta a Szigligeti Színház, hogy ma reggel elhunyt Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, egykori színházigazgató, aki 2007-től 2021 nyaráig vezette az intézményt.
A teátrum közleményében „szeretett egykori igazgatónk, barátunk és példaképünk” megfogalmazással búcsúzik a művésztől, aki a Szigligeti Színházat igazi otthonná tette a társulat és a közönség számára egyaránt.
Balázs Péter vezetése alatt születtek azok a hagyományok, mint a népszerű Szilveszteri Gála, amelyek
országos figyelmet kaptak, és amelyek generációk számára jelentettek felejthetetlen kulturális élményt.
A színház saját halottjának tekinti az elhunyt igazgatót.
A társulat, a város, a közönség és mindazok, akik szerették — gyászoljuk, és örökké hálásak vagyunk neki és mindig emlékezni fogunk Rá! Munkád, lelked és szereteted tovább él a színpadon, a nézők tapsában és a színházunk falai között. Ezt megígérjük Neked!
– írják.
Balázs Péter élete
Balázs Péter 1943. március 5-én született Budapesten. 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán.
Pályája a veszprémi Petőfi Színházban kezdődött, majd 1970-ben a budapesti Vígszínházban folytatódott, ahol 1989-ben rendezőként bemutatkozott.
1995-2007 között szabadfoglalkozású színész. 1996-2000-ig vezetőségi tagja volt a Magyar Színész-kamarai Egyesületnek. Komikus karakterszerepeiről ismert, de rendezőként is bemutatkozott, népszerű szinkronszínész, s kabaréműsorokat is szerkesztett. Számos tv-sorozatban is játszott (Linda, Kisváros I-XIII., Öregberény I-VI., Patika I-XIV. )
2007-2021 között a szolnoki Szigligeti Színház igazgatója volt.
Főbb szerepei között van Manuel (Déry: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról); Alfréd (Ödön von Horváth: Mesél a bécsi erdő); Oszkár (Simon: Furcsa pár); Don Adriano de Armado (Shakespeare: Lóvátett lovagok) ; Amiens (Shakespeare: Ahogy tetszik) és Cheswick (Kesey: Kakukkfészek).
Főbb rendezései többek között Dario Niccodemi: Hajnalban, délben, este című darabja; Molnár Ferenc: Delila című vígjátéka, Bíró Lajos Sárga liliom című darabja, Georges Feydeau: A női szabó és Neil Simon: Pletyka című bohózata.
Balázs Péter munkásságáért 1982-ben Jászai Mari-díjat, 1994-ben Pro Comedia-díjat kapott. A színművészt 2012-ben Kossuth-díjjal ismerték el nagy népszerűségnek örvendő, groteszk bájjal és fanyar humorral megformált emlékezetes alakításaiért, mesefilm-figurákat legendássá tevő szinkronizálásáért, igényes rendezői munkássága, közösséget kovácsoló színházteremtő-vezető tevékenysége elismeréseként
. 2019-ben Budapestért Díjat, 2024-ben Karinthy-gyűrűt kapott. Balázs Pétert a szolnoki Szigligeti Színház saját halottjának tekinti.
Balázs Péter 2021-ben adott videóinterjút az Origónak.