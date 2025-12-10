Balázs Péter öröksége: szerepek, amelyekért egy ország rajongott

Balázs Péter Budapesten született, művészdinasztia harmadik generációjaként. Apja, Balázs János a Magyar Rádió rendezője volt, édesanyja, Mednyánszky Henriett az Operaház balerinájaként a brit királyi család előtt is fellépett – írja a Kultura.hu.

Balázs Péter és Vásári Mónika a Mária főhadnagy szolnoki előadásának jelenetében - Balázs Péter, 2006

A Színművészeti Főiskolára 1961-ben nyert felvételt, ahol Szinetár Miklós osztályfőnökként segítette indulását. Már főiskolásként kapcsolatba került a televíziós produkciókkal, diplomáját követően pedig a veszprémi társulathoz szerződött, ahol négy évig játszott.

Népszerűségének titka: a humor, a karakter és a felejthetetlen hang

Bár játszott klasszikus tragédiákban – Hamletként, III. Richárdként –, országos ismertségét a vígjátékok, kabaréjelenetek és a különleges hangszíne hozta meg. Vadnay és Nóti bohózatai, televíziós kabarék, varietéműsorok mind hozzájárultak ahhoz, hogy generációk ismerték fel már az első mondat után.