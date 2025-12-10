Balázs Péter öröksége: szerepek, amelyekért egy ország rajongott

Balázs Péter Budapesten született, művészdinasztia harmadik generációjaként. Apja, Balázs János a Magyar Rádió rendezője volt, édesanyja, Mednyánszky Henriett az Operaház balerinájaként a brit királyi család előtt is fellépett – írja a Kultura.hu.
A Színművészeti Főiskolára 1961-ben nyert felvételt, ahol Szinetár Miklós osztályfőnökként segítette indulását. Már főiskolásként kapcsolatba került a televíziós produkciókkal, diplomáját követően pedig a veszprémi társulathoz szerződött, ahol négy évig játszott.
Népszerűségének titka: a humor, a karakter és a felejthetetlen hang
Bár játszott klasszikus tragédiákban – Hamletként, III. Richárdként –, országos ismertségét a vígjátékok, kabaréjelenetek és a különleges hangszíne hozta meg. Vadnay és Nóti bohózatai, televíziós kabarék, varietéműsorok mind hozzájárultak ahhoz, hogy generációk ismerték fel már az első mondat után.
A szinkronművészetben szintén meghatározó: ő kölcsönözte hangját többek között Louis de Funès, Danny DeVito és Hercule Poirot magyar változatainak, valamint a kultikus rajzfilmfigurának, a kétbalkezes Nagy ho-ho-ho-horgásznak.
1965-ben, a beatkorszak közepén Balázs Péter egy Beatles–Rolling Stones stílusú zenekar paródiájával szerepelt először a tévében.
„Balázs Péter 2007-től vezette a Szigligeti Színházat, összesen 14 éven át volt a színház élén, amíg 2021 nyarán át nem adta a stafétát. Az ő vezetése alatt a színház, a társulat és a közönség számára is igazi otthonná vált. Olyan hagyományokat teremtett — mint a Szilveszteri Gála —, amelyek országos figyelmet kaptak és amelyek generációk számára jelentettek felejthetetlen kulturális élményt" – méltatták a színművészt. „A társulat, a város, a közönség és mindazok, akik szerették gyászoljuk, és örökké hálásak vagyunk neki és mindig emlékezni fogunk Rá!" – írták
Főbb rendezései:
- Dario Niccodemi: Hajnalban, délben, este című darabja;
- Molnár Ferenc: Delila című vígjátéka,
- Bíró Lajos: Sárga liliom című darabja,
- Georges Feydeau: A női szabó és Neil Simon: Pletyka című bohózata.
Három emlékezetes alakítás Balázs Péter pályájából
- A szeleburdi család 1981 (Belvizi)
2. Misi Mókus kalandjai 1982 – A gyümölcsös (Sámuel, a teve)
3. A nagy ho-ho-horgász 1982–1988 rajzfilmsorozat
Főbb szerepei:
- Manuel (Déry: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról);
- Alfréd (Ödön von Horváth: Mesél a bécsi erdő);
- Oszkár (Simon: Furcsa pár);
- Don Adriano de Armado (Shakespeare: Lóvátett lovagok) ;
- Amiens (Shakespeare: Ahogy tetszik);
- Cheswick (Kesey: Kakukkfészek).
Balázs Péter munkásságáért 1982-ben Jászai Mari-díjat, 1994-ben Pro Comedia-díjat kapott. A színművészt 2012-ben Kossuth-díjjal ismerték el nagy népszerűségnek örvendő, groteszk bájjal és fanyar humorral megformált emlékezetes alakításaiért, mesefilmfigurákat legendássá tevő szinkronizálásáért, igényes rendezői munkássága, közösséget kovácsoló színházteremtő-vezető tevékenysége elismeréseként. 2019-ben Budapestért Díjat, 2024-ben Karinthy-gyűrűt kapott.
1970 fontos fordulópont lett karrierjében: Várkonyi Zoltán a Vígszínházba hívta „Mesél a bécsi erdő” főszerepére, és Balázs Péter ezt követően negyedszázadon át maradt a körúti színház meghatározó tagja. Több mint 140 színdarabban, és félezernél is több filmben, tévéjátékban szerepelt.