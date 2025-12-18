Eltemették Balázs Pétert

Családtagok, barátok, pályatársak és tisztelői kísérték utolsó útjára Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt csütörtökön a Farkasréti temetőben. A Szolnoki Szigligeti Színház egykori igazgatója 82 éves korában, december 10-én hunyt el.

Balázs Péter temetése - Fotó: Polyák Attila/Mediaworks

Balázs Péter 1943. március 5-én született Budapesten, művészcsaládban. Édesanyja Balázsné Mednyánszky Henriette balettművész, édesapja Balázs János színész és rendező volt, nagynénje és keresztanyja pedig Mednyánszky Ági színművésznő. Középiskolai tanulmányait a Toldy Ferenc Gimnáziumban kezdte, majd a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban érettségizett. Bár édesapja építészmérnöki pályát szánt neki, ő a színművészetet választotta – írja a Magyar Nemzet.

1965-ben diplomázott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, pályáját a veszprémi Petőfi Színházban kezdte.

Tehetsége hamar utat tört magának: 1970-től a budapesti Vígszínház társulatának tagja lett, ahol 1989-ben rendezőként is bemutatkozott. 1995-től szabadfoglalkozású művészként dolgozott tovább.

Nevét elsősorban emlékezetes komikus alakításai tették ismertté és szeretetté, de számos filmben is szerepelt, valamint generációk számára vált meghatározó hanggá szinkronszínészként. Sajátos humorával, groteszk bájával és finom iróniájával maradandó nyomot hagyott a magyar színjátszásban.

2007-ben a szolnoki önkormányzat a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatójává nevezte ki.

A teátrumot 2021-ig vezette, irányítása alatt a színház szakmai és közösségi értelemben is meghatározó műhellyé vált.

Balázs Péter élete képekben: