Eltemették Balázs Pétert

Családtagok, barátok és pályatársak kísérték utolsó útjára Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt, aki 82 éves korában hunyt el. Balázs Péter a magyar színházi élet meghatározó alakja volt, aki komikus szerepeivel, rendezéseivel és színházvezetőként is maradandót alkotott.
Családtagok, barátok, pályatársak és tisztelői kísérték utolsó útjára Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt csütörtökön a Farkasréti temetőben. A Szolnoki Szigligeti Színház egykori igazgatója 82 éves korában, december 10-én hunyt el.

Balázs Péter
Balázs Péter temetése - Fotó: Polyák Attila/Mediaworks

Balázs Péter 1943. március 5-én született Budapesten, művészcsaládban. Édesanyja Balázsné Mednyánszky Henriette balettművész, édesapja Balázs János színész és rendező volt, nagynénje és keresztanyja pedig Mednyánszky Ági színművésznő. Középiskolai tanulmányait a Toldy Ferenc Gimnáziumban kezdte, majd a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban érettségizett. Bár édesapja építészmérnöki pályát szánt neki, ő a színművészetet választotta – írja a Magyar Nemzet.

1965-ben diplomázott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, pályáját a veszprémi Petőfi Színházban kezdte. 

Tehetsége hamar utat tört magának: 1970-től a budapesti Vígszínház társulatának tagja lett, ahol 1989-ben rendezőként is bemutatkozott. 1995-től szabadfoglalkozású művészként dolgozott tovább.

Nevét elsősorban emlékezetes komikus alakításai tették ismertté és szeretetté, de számos filmben is szerepelt, valamint generációk számára vált meghatározó hanggá szinkronszínészként. Sajátos humorával, groteszk bájával és finom iróniájával maradandó nyomot hagyott a magyar színjátszásban.

2007-ben a szolnoki önkormányzat a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatójává nevezte ki.

A teátrumot 2021-ig vezette, irányítása alatt a színház szakmai és közösségi értelemben is meghatározó műhellyé vált.

Balázs Péter élete képekben:

Galéria: Balázs Péter élete képekben
1/19
A Magyar Rádió 20-as stúdiója, hangjáték próbafelvétele, előtérben Balázs Péter, 1975

Művészi munkásságát számos elismeréssel jutalmazták: 1982-ben Jászai Mari-díjat kapott, 2012-ben pedig Kossuth-díjjal tüntették ki. A legmagasabb állami elismerést „nagy népszerűségnek örvendő, groteszk bájjal és fanyar humorral megformált emlékezetes alakításaiért, mesefilmfigurákat legendássá tevő szinkronizálásáért, igényes rendezői munkásságáért, valamint közösséget teremtő színházvezetői tevékenységéért” vehette át.

Balázs Péter emléke, alakításai és hangja tovább él a magyar színház- és filmtörténetben, valamint mindazok szívében, akik ismerték és szerették.

Balázs Péter leghíresebb szerepei

Az Origo a színész előtt tisztelegve összegyűjtötte Balázs Péter legemlékezetesebb szerepeit. Kevés magyar művész tudott olyan sokoldalú életművet teremteni, mint a Vígszínház legendás egykori tagja és a szolnoki teátrum későbbi vezetője. Balázs Péter pályája több mint hat évtizedet ölel fel, és olyan meghatározó színházi, filmes, valamint szinkronszerepeket adott a közönségnek, amelyek mára a kulturális emlékezet részévé váltak.

 

